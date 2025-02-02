Atlantis Odyssey: Аdventure APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 420 MB
- Üretici VIZOR APPS LTD.
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Atlantis uygarlığını keşfedeceğiniz Atlantis Odyssey: Аdventure APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz macera dolu bir simülasyon oyunudur.
Atlantis Odyssey: Аdventure APK, yaşadığınız uçak kazasından sonra hayatta kalmaya çalıştığınız bir Android oyundur. İki genç olarak kazadan hayatta kalan son kişilersiniz. Maceranız boyunca çevredeki tüm doğal kaynakları keşfedin ve hayatta kalmak için üssünüzü oluşturun.
Herhangi bir hayatta kalma oyununda kaynak toplamak, üs inşa etmek, aletler craft etmek ve kendi çiftliğinizi oluşturmak oldukça önemlidir. Atlantis Odyssey: Аdventure'da da tüm bunları yapabilecek ve kendi hasadınızı toplayabileceksiniz.
Daha önce hiç keşfedilmemiş olan bu ada, hem fantastik hem de gerçekçi öğelere sahiptir. Oyun boyunca macera, simülasyon ve strateji türlerini deneyimleyeceksiniz. Kayıp kasabada kendi yaşam alanınızı kurun, heyecan verici maceraya atılın ve Atlantis uygarlığını keşfedin.
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Atlantis Odyssey: Аdventure APK İndir
Grafik açıdan mükemmel dizayn edilen Atlantis Odyssey: Аdventure APK, oyunculara görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Zaten içerik bakımından zengin olan Atlantis Odyssey, görsellikte de iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz.
Siz de Atlantis Odyssey: Аdventure APK indirin ve iki kaşif olarak Atlantis uygarlığındaki yaşam alanınızı oluşturun!