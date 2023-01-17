Attack Hole - Black Hole Games APK farklı nesnelere büründüğünüz ve ateş ettiğiniz bir ateri simülasyon oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğlenceli ve zevkli oyunlardan biri olan Attack Hole - Black Hole Games APK, bir kara değiliğe karşı mücadele etmeni istemektedir. Basit ve pratik bir oyun arayan kullanıcılar için ideal olan Attack Hole - Black Hole Games APK indirğinizde bir karadeliğin içinden tüm nesnelerin geçmesini istemektedir.

Attack Hole - Black Hole Games APK İndir

Zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Senin ise tüm objeleri bir karadeliğin içinden geçirmen gerekmekte. Eğer nesneleri deliğin içinden geçiremezsen oyunu kaybedeceksin. Basit ve şık bir arayüze sahip olan oyun, hızlı bir şekilde öğrenilebilecek düzeyde.

Zaman öldürmek için birebir oyunlardan biri olan Attack Hole - Black Hole Games silahları, füzeleri, el bombalarını ve kurşunları bir karadelikten geçirmenizi istemektedir. Ancak zaman kısa ve süre dolmadan bu işlemleri yapmanız gerekiyor.

Oyun içindeki reklamlar sayesinde farklı objeleri oyuna dahil edebileceğinizi unutmayın. Siz de kısa yolculuklarda veya zaman öldürmek için bir oyun arıyorsanız Attack Hole - Black Hole Games APK indirebilirsiniz.