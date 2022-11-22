Auto Clicker APK uygulaması ile Android cihazlarınızda belirleyeceğiniz aralıklarda otomatik tıklama özelliğini kullanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Auto Clicker APK uygulaması ile android cihazlarınızda belirleyeceğiniz aralıklarda otomatik tıklama özelliğini kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun ekranının açık kalması gereken durumlarda ve belirli aralıklarda dokunma eylemi gerektiren durumlarda işinizi büyük ölçüde kolaylaştıran Auto Clicker uygulamasını deneyebilirsiniz. Özellikle bazı oyun ve uygulamalarda işinize yarayacağını düşündüğüm Auto Clicker uygulamasının, root erişimi gerektirmemesi de en büyük avantajlarından biri diyebilirim.

Auto Clicker APK İndir

Android 7.0 ve üzerinde çalışan Auto Clicker uygulamasında, tek veya çoklu dokunma işlevini kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında, ekranın neresine dokunmanız gerekiyorsa bu noktaları da seçebilmenize imkan tanıyan Auto Clicker uygulamasında, otomatik kaydırma hareketinden de faydalanabilirsiniz. Sizin belirlediğiniz zaman aralıklarında, ekranda sizin belirleyeceğiniz noktalara otomatik dokunma işlevi sunan Auto Clicker uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.