Auto Sale Life, kendi oto galeri imparatorluğunuzu kurabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya haritasına ev sahipliği yapan Auto Sale Life, kendi oto galerinizi oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Benzer tarzdaki oto galeri oyunlarının yanı sıra daha kapsamlı bir yapıyla karşımıza çıkan Auto Sale Life, gerçekte olan satışları ve pazarlıkları tamamıyla içerisinde barındırmaktadır.

Az bir bütçeyle başladığınız serüveninizde, ilk arabanızı alın ve üzerine kar koyarak satın. Giderek büyümeye başladıktan sonra kendinize bir ofis satın alabilir ve geliştirebilirsiniz. Her açıdan gelişmiş gözükmeli ve araçlarınızı daha büyük kitlelere göstermelisiniz. Lüks ofisinizde lüks araçlar barındırın ve zenginlere uçuk fiyatlardan satarak işletmenizi büyütün.

Aldığınız her arabayı satmak zorunda değilsiniz. İsterseniz açık dünyada gezintiye çıkabilir, isterseniz de araçları modifiye edebilirsiniz.

Auto Sale Life İndir

Her ne kadar bir otomobil satış simülasyonu olarak oyunculara sunulsa da, aslında gerçek hayattaki bazı faaliyetleri de işlemektedir. Kendi hayatınızı gerçek anlamda oluşturabilir, kazandığınız paralarla ev satın alabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Auto Sale Life'da, ofisinizin otoparkından bile para kazanabilirsiniz. Ek gelir elde etmek istiyorsanız, oto galerinizin bahçesine araçların park etmesine izin verin ve gelirinizi artırın.

Siz de kendi oto galeri imparatorluğunuzu kurmak istiyorsanız, henüz daha erken erişimde olan Auto Sale Life indirebilirsiniz.

Auto Sale Life Sistem Gereksinimleri