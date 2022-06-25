Birbirinden farklı araç modellerine sahip olan Autobahn Police Simulator 3, gerçekçi bir deneyim sunacak.

Doğukan Çağlakpınar - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Z-Software tarafından geliştirilen ve 23 Haziran 2022 itibari ile Steam'de lansmana çıkan Autobahn Police Simulator 3, Aerosoft GmbH tarafından yayınlandı. Aksiyon, simülasyon ve açık dünya oyunu olarak lansmana çıkan yarış oyunu cazip bir fiyat etiketi ile Steam'de yayınlandı. Tek oyunculu bir oynanış ile karşımıza çıkan yapımda oyuncular çaylak bir polis memuru olarak rol alacaklar. Otoban güvenliğini sağlamaya çalışacak olan oyuncular yapım içerisinde hız kontrolü yapabilecek, kaza anlarında olay yerine gidebilecek ve otobanın güvenliğini sağlamaya çalışacaklar. Zengin içeriği ile oyuncuları tatmin edecek olan yapım bir nevi polis simülasyonu olarak lansmana çıktı.

Autobahn Police Simulator 3 Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış,

Türkçe dahil 9 farklı dil desteği,

Başarılı grafik açıları,

Farklı türlerde polis araçları,

Farklı görev türleri,

İyileştirilmiş görev türleri,

Dinamik trafik sistemi,

Özgün sürüş deneyimi,

Steam üzerinde bilgisayar oyuncularına polis olma deneyimi sunan Autobahn Police Simulator 3, Türkçe dil desteği ile oynanabiliyor. Birbirinden farklı polis araçlarına da ev sahipliği yapan oyun, otoban güvenliğini sağlamaya çalışan bir polis memurunu canlandırma fırsatı sunuyor. Oyunculara çeşitli görevler sunan yapım, iyileştirilmiş ilerleme sistemi ve teknoloji ağacı içerikleri de sunuyor. Alman otobanlarında özgün bir sürüş deneyimi sunan yapım, zengin içeriği ile oyuncuları tatmin edecek bir yapıya sahip. Otobanda devriye gezebilecek olan oyuncular, insanların derlerini çözecek, trafiğin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaklar. İlk iki oyunu ile kısa süre de milyonlara ulaşan Autobahn Police Simulator 3 yeni yapısı ile dünyanın dört bir yanındaki oyunculara hitap edecek.

Autobahn Police Simulator 3 İndir

Steam üzerinde lansmana çıkan polis simülasyon oyunu, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde farklı dil seçenekleri ile oynanabilecek. Cazip bir fiyat etiketi ile lansmana çıkan oyun, beklentileri karşılacak mı bekleyip göreceğiz.

Autobahn Police Simulator 3 Minimum Sistem Gereksinimleri