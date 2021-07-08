Avast AntiTrack
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 137.00 MB
- Üretici AVAST Software
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Avast AntiTrack, Windows ve Mac bilgisayar, Android telefon kullanıcıları için izleme engelleyici programdır.
Avast AntiTrack, internette sizi takip ederek karşınıza ilişkili reklamlar çıkartan izleyicileri engelleyen bir program. En yeni çevrimiçi izleme tekniklerinden korunmak ve sistem gizliliğinizi korumak için tasarlanmış bir gizlilik uygulaması olan Avast AntiTrack Premium, dijital parmak izinizi oluşturan verilere sahte bilgiler enjekte eder. Böylece izleyiciler ve diğer üçüncü partilerin hakkınızda görebileceği bilgiler değiştirilir. Gizlilik koruma uygulaması ayrıca tarayıcınızdan izleme çerezleri ve diğer izleme verilerini temizler.
Avast AntiTrack İndir
Antivirüs programları cihazınızı virüsler, truva atları ve kötü amaçlı yazılımlar gibi güvenlik tehditlerinden korumak için tasarlanmıştır, çevrimiçi izlemeyi engellemezler. VPN servisleri, bağlantınızı şifreleyerek konumunuzu gizlemek için tasarlanmıştır. Tek başına VPN kullandığınızda izleyiciler sizi yine de cihazınıza, tarayıcınıza ve çevrimiçi davranışına göre algılayabilir. Avast AntiTrack, Antivirüs ve VPN programlarından farklı olarak üçüncü partilerin ve reklamcıların çevrimiçi etkinliğinizi izlemenizi önlemek için tasarlanmıştır.
Avast AntiTrack, reklam engelleyici değildir, uygulamayı yükledikten sonra sıklıkla girdiğiniz web sitelerinin bazılarında reklamları görmeye devam edebilirsiniz. Avast AntiTrack, izleyicilerin çevrimiçi davranış hakkında bilgi toplamasını engeller ve hedeflenmiş reklamları (yakın zamanda görüntülediğiniz bir ürün için reklam) görmenizi engeller.
Avast AntiTrack, VPN, reklam engelleyiciler, gizli modun sunmadığı şu özellikleri sunar:
- İzleme girişimleri hakkında sizi uyarır.
- Sizleri kimlerin izlemeye çalıştığını ortaya çıkarır.
- Parmak izi kopyalama engelleyici teknolojisini kullanır.
- Ne kadar gizli olduğunuzu değerlendirir.
- İşletim sisteminizi gizli tutar.
- Web sitelerinin görünümünü bozmaz.
- Tarama geçmişinizi ve çerezleri temizler.
- Hedeflenmiş reklamları durdurur.
Avast AntiTrack
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.30 MB
- Üretici AVAST Software
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Avast AntiTrack, sizi izleyerek reklam çıkartan online izleyicileri engelleyen bir gizlilik koruma uygulamasıdır.
Web siteleri, reklamcıların sizi tanıyabileceği benzersiz bir online profil oluşturmak için hakkınızda bilgi toplar. Avast AntiTrack, meraklılar sizi takip etmeye çalıştığında uyarır ve onları durdurur.
Avast AntiTrack Android İndir
Avast AntiTrack, web izleyicilerinin kişisel verilerinizi toplamasını durdurur ve web sitelerinin, reklam ağlarının hakkınızda bir profil oluşturmasını engeller. Ancak uygulama bir reklam engelleyici değildir. Diğer izleme önleme yazılımları reklamları veya önemli web sitesi öğelerini engellerken, Avast AntiTrack, yalnızca sizi izleyenleri engeller. Böylece “Bu sayfayı görüntülemek için reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın” gibi mesajlarla karşılaşmadan interneti normal şekilde deneyimleyebilirsiniz. Avast AntiTrack, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Samsung Internet ve diğer tarayıcılarda izlenmenizi engeller.
Avast AntiTrack, gizliliğinizi korumak için şu özellikleri içerir:
- Sizi kimin izlemeye çalıştığını ortaya çıkarır.
- Kimliğinizi gizlemek için parmak izi önleme teknolojisini kullanır.
- Ne kadar gizli olduğunuzu değerlendirir.
- Web sitelerinin görünümünü bozmaz.
- Hedeflenen reklamları durdurur.
Avast AntiTrack ile şunları kolayca yapabilirsiniz:
Çevrimiçi izlemeyi durdurur - Ziyaret ettiğiniz web sitelerinde nelerin gizlendiğini görünce şaşıracaksınız. Reklamcılar orada gizlenir, agresif şekilde davranışınızı kaydeder ve büyüyen bir profilinizi oluştururlar. Avast AntiTrack, izleme girişimlerini anında engeller ve kimin yaptığını ortaya çıkarır.
Çevrimiçi profilinizi gizler - Telefon yapılandırmanız ve tarayıcı ayarlarınız size özeldir. Sizin dijital parmak izlerinizdir ve gittiğiniz her yerde onları bırakarak web sitelerinin sizi ziyaretçiler arasından kolayca tanımasını sağlarsınız. Kimliğinizi gizlemek ve reklamcıların hakkınızda doğru profil oluşturmasını önlemek için dijital parmak izleriniz gizlenir.
Bir bakışta gizlilik durumunuzu görün - İstediğiniz zaman gizlilik durumunuza ilişkin genel bakış atın. Mevcut gizlilik puanınızı görmek, önlenen gizlilik tehditlerinin bir listesini görmek, tarayıcılarınızda kaç izleme tanımlama bilgisinin gizlendiğini öğrenmek ve daha fazlası için Avast AntiTrack’i açmanız yeterlidir.
Kesinti olmadan, normal şekilde gezinin - Reklam engelleyiciler, web sitesi düzenlerini değiştirerek ve reklam engelleyici karşıtı uyarıları harekete geçirerek sayfa görünümünü bozabilirler. Avast AntiTrack, reklamları engellemez veya web sitelerinin görünümünü bozmaz.
Favori tarayıcınızın güvenliğini sağlar - Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın gizliliğiniz korunur. Chrome, Firefox, Opera, Edge, Samsung İnternet ve diğer tarayıcıları güvende tutar.