Avast AntiTrack, Windows ve Mac bilgisayar, Android telefon kullanıcıları için izleme engelleyici programdır.

Erkan Calp - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avast AntiTrack, internette sizi takip ederek karşınıza ilişkili reklamlar çıkartan izleyicileri engelleyen bir program. En yeni çevrimiçi izleme tekniklerinden korunmak ve sistem gizliliğinizi korumak için tasarlanmış bir gizlilik uygulaması olan Avast AntiTrack Premium, dijital parmak izinizi oluşturan verilere sahte bilgiler enjekte eder. Böylece izleyiciler ve diğer üçüncü partilerin hakkınızda görebileceği bilgiler değiştirilir. Gizlilik koruma uygulaması ayrıca tarayıcınızdan izleme çerezleri ve diğer izleme verilerini temizler.

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Antivirüs programları cihazınızı virüsler, truva atları ve kötü amaçlı yazılımlar gibi güvenlik tehditlerinden korumak için tasarlanmıştır, çevrimiçi izlemeyi engellemezler. VPN servisleri, bağlantınızı şifreleyerek konumunuzu gizlemek için tasarlanmıştır. Tek başına VPN kullandığınızda izleyiciler sizi yine de cihazınıza, tarayıcınıza ve çevrimiçi davranışına göre algılayabilir. Avast AntiTrack, Antivirüs ve VPN programlarından farklı olarak üçüncü partilerin ve reklamcıların çevrimiçi etkinliğinizi izlemenizi önlemek için tasarlanmıştır.

Avast AntiTrack, reklam engelleyici değildir, uygulamayı yükledikten sonra sıklıkla girdiğiniz web sitelerinin bazılarında reklamları görmeye devam edebilirsiniz. Avast AntiTrack, izleyicilerin çevrimiçi davranış hakkında bilgi toplamasını engeller ve hedeflenmiş reklamları (yakın zamanda görüntülediğiniz bir ürün için reklam) görmenizi engeller.

Avast AntiTrack, VPN, reklam engelleyiciler, gizli modun sunmadığı şu özellikleri sunar: