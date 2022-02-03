Avataria APK, Sims benzeri 3 boyutlu sanal dünya oyunu. Avatar Life APK, mobildeki en iyi yaşam simülasyonu oyunları arasında.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avataria APK diğer adıyla Avatar Life APK, sohbet ve simülasyon oyununu bir araya getiriyor. Sims benzeri oyunlara en güzel örneklerden biri diyebilirim hatta Sims oyununu sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm bir mobil oyun. Türkçe olarak oynanabilen 3 boyutlu sanal dünya oyunlarından Avataria’da avatarların aile, aşk, sosyal hayatlarını yönetiyoruz.

Avataria APK İndir

İletişimin sınırsız olduğu ücretsiz Android oyunu Avatar Life’a hoş geldiniz! Avatar Life sohbetle simülatörü aynı anda sunan animasyonlarıyla dikkat çekici bir simülasyon oyunu. Aşk, aile, sanal oyunda kendi avatarımızı oluşturuyor ve istediğimiz kişi oluyoruz. Avatarımınızın cinsiyetini seçiyor ve buna göre görünümünü ayarlıyoruz. Bu yönüyle Sims mobile oyununa benziyor.

Avatar Life oyununda müstehcen içeriklere yer verilmiyor. 13 yaş ve üzeri kişiler için eğlence amaçlı tasarlanmış.

Avatar Life Nasıl Oynanır?

Benzersiz bir avatar oluşturun.

Hayalinizdeki evi inşa edin.

İlgi odağı olun.

Hayatı dolu dolu yaşayın.

Avataria, 800’den fazla elbise parçası arası arasından kişisel tarzınızı seçmenizi istiyor. Saç, göz, dudak, 400’den fazla öğeyle avatarınızı kendinize veya istediğiniz kişiye oldukça benzetebilirsiniz. Sadece görünümünü değil, aynı zamanda ruh halini de değiştirebilirsiniz. Avatar Life benzeri oyunların olmazsa olmazı ev kurmadır. Bu simülasyon oyununda hayalinizdeki evi kurabilmeniz için 1500’den fazla mobilya parçası sunuluyor. Hazır tasarımları da deneyebilirsiniz. Ev kurma aşamasında avatarınızın enerjisi tükenebilir, VIP odasına giderek birkaç dakikada yeniden enerjik olmasını sağlayabilirsiniz.

Avatarınızın sosyal hayatıyla da ilgilenmelisiniz. Yeni arkadaşlar bularak veya kendi arkadaşlarınızı getirerek arkadaş çevrelerini genişletebilirsiniz. Doyasıya eğlenin, flört edin, yalnızca özel günlerde değil her zaman hediyeler verin alın… Sosyal olun! Herhangi biriyle arkadaş olabilir, en iyi arkadaşınız yapabilir, bir çift olabilir, isterseniz hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Avatarınıza hayatı dolu dolu yaşatın. Eğlence mekanlarına gidin, parkta yürüyüş yapın, kafelere takılın, güzellik salonlarında bakım yaptırın. Evinizde çılgınca partiler verin. Hep eğlenmek olmaz çalışmak ta gerek. Sevdiğiniz işi yapın ve ömür boyu çalışmamış gibi hissedin.

Oynamaya nasıl başlayacaksınız? İlk açılışta oyun sizden bir karakter oluşturmanızı isteyecek. İlk önce cinsiyetini seçmeniz ardından bir isim bulmanız gerekiyor. Daha sonra karakterinizin görünümünü belirliyorsunuz. Ten rengi, gözleri ve diğer yerlerinin nasıl olacağını seçiyorsunuz. Karakterinizi oluşturduktan sonra arkadaşının evini kurma, kafede bir fincan kahve içme, kulüpte dans etme gibi bir dizi görevin nasıl yapıldığını öğreneceğiniz bölüme geçiyorsunuz.

Misafir hesabıyla oynuyorsanız öncelikle 101XP hesabınıza veya bir sosyal ağ hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Ardından aynı pencerede Logout butonuna tıklayarak onay penceresini açıyorsunuz. Yeni bir hesap ve yeni bir karakter oluşturabilmek için “Misafir olarak devam et”e tıklıyorsunuz. Hesabınıza bir sosyal ağ veya 101XP hesabı bağladıysanız, bu pencerede “Misafir olarak devam et”e tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Karakterinizin ve ilerlemenizin kaybolmaması için 101XP hesabı veya sosyal ağlardan birine bağlamanız şart.