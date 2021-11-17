Bad Piggies PC

Bad Piggies, domuzcukları ve fizik kurallarını temel alan ve çeşitli araçlar yapılmasını sağlayan Rovio'nun yeni oyunu.

Onur Şendere - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bad Piggies, Rovio tarafından üretilen ve yine fizik kurallarına dayalı olan bir oyun bu kez domuzcukları konu alıyor.

Oyunda içinde domuz ya da domuzcukların bulunduğu araçlar yapmak gerekiyor. Ya da bazen sadece domuzcuklarla oynayabiliyorsunuz. Ancak araç tasarlamak ve aracı pratikte de kullanabilmek oyunun temeli. Elinizdeki parçalarla bir araç meydana getiriyor ve bölümün istediği materyalleri almaya çalışıyorsunuz. Bu noktadaki başarınız da yıldız olarak size dönüyor.

Tabii ki tüm bunların nedeni kuş yumurtaları!

Oyunda 60 farklı bölüm var. Bu bölümlerde uçmak, sürmek ve çarpışmaların tadını çıkarmak mümkün. Eğer her bölümü üçer yıldızla bitirirseniz yapboza dayalı 30 bölüm daha geliyor. Bunların yanı sıra yaratıcılığa dayalı dört bölüm var.

Motorlardan kanatlara kadar toplam 33 parça oyunda kullanılabilir ve bu parçalardan oluşan araçlar yapılabilir.

Bag Piggies Detayları

Rovio isimli mobil oyun geliştiricisi, piyasaya sürdüğü Angry Birds serisi ile milyonlarca indirmeye ulaşmıştı. Bu oyunda küçük kuşlar, yumurtalarını çalan domuzların peşinden gidiyor onlardan yumurtalarını kurtarmak için çaba gösteriyorlardı. Bugüne kadar piyasaya sürülen oyunlarda ise her zaman kuşların kontrolü elimizdeydi.

Bag Piggies ise seriye bambaşka bir bakış açısı getirmeyi başardı. Bu oyunda ise domuzların kontrolü bize geçiyor. Domuzlarla bütün oyunu götürüyor ve farklı bir deneyim yaşayabiliyoruz.