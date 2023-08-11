Banana Survival Master APK, Netflix'in Squid Game dizisinden esinlenen bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalmaya dayalı, 3D aksiyon oyunu olan Banana Survival Master APK'da, diğer oyuncularla büyük ödüller için kıyasıya mücadele veriyoruz. Squid Game'den esinlenen Banana Survival Master APK 3D, içerisinde birçok oyun bulunduruyor. Bu oyunların hepsi, popüler dizi olan Squid Game ile bilinen ve sevilen oyunlardır.

Halat çekme, doğru camı bulma, şeker kalıbı oyunu, misket oyunu, yeşil ışık kırmızı ışık oyunu ve içerisinde daha birçok oyun bulunduruyor.

Banana Survival Master APK İndir

Çeşitli ödüller kazanmak için savaş verdiğimiz Banana Survival Master'da, herhangi bir oyunun herhangi bir adımında çok dikkatli olmalısınız. Oynaması kolay gibi gözüken Banana Survival Master'da, kazanmak o kadar da kolay değil.

Birden fazla oyunla birlikte, keyif alacağınız bir yapı sunan Banana Survival Master, tahmin edeceğiniz üzere grafik ve oynanış açısından o kadar da iyi geri dönüş sağlamıyor. Ancak, basit mekanikleriyle ve oyunlarıyla, oyunculara heyecan verdiği aşikar.

Birçok oyunda bireysellik ön plandayken, halat çekme gibi takımsal oyunlarda arkadaşlarınızla güçlerinizi birleştirmeniz gerekiyor. Adrenalini bol oyunlarda, 46 milyon için diğer oyuncuların önüne geçin. Basit arayüzü ve oynanışı ile birlikte Banana Survival Master APK indirin ve bu Squid Game esintisi oyunun tadını çıkarın.