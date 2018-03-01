Bankkart Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,766
- Üretici Ziraat Bankası
-
Bankkart Mobil, Ziraat Bankasındaki banka ve kredi kartlarınıza mobil cihazlarınızdan ulaşma imkanı sunuyor.
Bankkart Mobil uygulamasıyla, Android cihazlarınızdan Ziraat Bankası kartlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Ziraat Bankası’nda kredi veya banka kartınız varsa, mobil veya internet şubeyi kullanarak birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Hesap hareketleri, para transferi, limit artırma, nakit avans, kredi kartı borcu ödeme, sonradan taksitlendirme, kart şifresi belirleme, kartları kullanıma kapatma ve daha birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz Bankkart Mobil uygulamasında ek olarak hesap açtırmanıza gerek de kalmıyor.
T.C. kimlik no-müşteri numarası ile birlikte internet bankacılığı şifrenizi kullanarak giriş yapabileceğiniz Bankkart Mobil uygulamasında, Bankkart Combo başvurusu yapabildiğiniz gibi başvuru durumunuzu da takip edebiliyorsunuz.
Bankkart Mobil İndir
Kolay kullanışı ve sezgisel arayüzüyle birlikte tüm bankacılık işlemlerini zorluk çekmeden yapabileceksiniz. Siz de Bankkart Mobil indirin ve tğm Ziraat Bankası kartlarınızın yönetimini rahatlıkla gerçekleştirin.
Güncel kampanyaları da sizlere sunan uygulamada, sektörlere göre kampanyaları listeleyebilmeniz de mümkün. Banka ve kredi kartlarınız üzerindeki birçok işlemi ATM’ye veya şubeye gitmeden kolaylıkla halletmenize izin veren Bankkart Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Bankkart Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 147
- DOSYA BOYUTU 137 MB
- Üretici Ziraat Bankası
-
Bankkart Mobil uygulaması, kredi ve banka kartlarınız üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor.
Bankkart Mobil uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden kredi ve banka kartlarınız üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor. Ziraat Bankası müşterilerinin faydalanabileceği Bankkart Mobil uygulaması, kredi ve banka kartlarınıza tek bir platformdan erişerek ihtiyaç duyabileceğiniz tüm işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor. Kart kullanımlarınız için detaylı bilgilendirme sayfaları sunan uygulamada, harcamalarınızı sektörlere göre inceleyebilmeniz de mümkün.
Ziraat Bankası internet bankacılığına girişte kullandığınız bilgilerinizle giriş yapabileceğiniz Bankkart Mobil uygulaması, güncel kampanyaları da takip etme imkanı sunuyor. Ayrıca, kampanyaları ilgilendiğiniz sektörlere göre de sıralayabilirsiniz.
Bankkart Mobil uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Kredi ve banka kartı işlemleri
- Güncel kampanyalar
- Kart başvuruları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Bankkart kumbara
- Sonradan taksitlendirme işlemleri
- Hesap ekstreleri görüntüleme
Bankkart Mobil İndir
Kredi kartı borcu ödeme, limit artışı, nakit avans, sonradan taksitlendirme, para transferi, fatura ödemeleri, kart ayarlarını değiştirme gibi ATM’ye veya şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran imkanlar sunan Bankkart Mobil'i indirin ve siz de Bankkart’ın tüm ayrıcalıklarından faydalanın.