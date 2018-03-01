Bankkart Mobil uygulaması, kredi ve banka kartlarınız üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor.

Volkan Yılmaz - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bankkart Mobil uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden kredi ve banka kartlarınız üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor. Ziraat Bankası müşterilerinin faydalanabileceği Bankkart Mobil uygulaması, kredi ve banka kartlarınıza tek bir platformdan erişerek ihtiyaç duyabileceğiniz tüm işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor. Kart kullanımlarınız için detaylı bilgilendirme sayfaları sunan uygulamada, harcamalarınızı sektörlere göre inceleyebilmeniz de mümkün.

Ziraat Bankası internet bankacılığına girişte kullandığınız bilgilerinizle giriş yapabileceğiniz Bankkart Mobil uygulaması, güncel kampanyaları da takip etme imkanı sunuyor. Ayrıca, kampanyaları ilgilendiğiniz sektörlere göre de sıralayabilirsiniz.

Bankkart Mobil uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Kredi ve banka kartı işlemleri

Güncel kampanyalar

Kart başvuruları

Kullanıcı dostu arayüz

Bankkart kumbara

Sonradan taksitlendirme işlemleri

Hesap ekstreleri görüntüleme

Bankkart Mobil İndir

Kredi kartı borcu ödeme, limit artışı, nakit avans, sonradan taksitlendirme, para transferi, fatura ödemeleri, kart ayarlarını değiştirme gibi ATM’ye veya şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran imkanlar sunan Bankkart Mobil'i indirin ve siz de Bankkart’ın tüm ayrıcalıklarından faydalanın.