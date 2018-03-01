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Bankkart Mobil

Bankkart Mobil

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,766
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Ziraat Bankası
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Bankkart Mobil, Ziraat Bankasındaki banka ve kredi kartlarınıza mobil cihazlarınızdan ulaşma imkanı sunuyor.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Bankkart Mobil uygulamasıyla, Android cihazlarınızdan Ziraat Bankası kartlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Ziraat Bankası’nda kredi veya banka kartınız varsa, mobil veya internet şubeyi kullanarak birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap hareketleri, para transferi, limit artırma, nakit avans, kredi kartı borcu ödeme, sonradan taksitlendirme, kart şifresi belirleme, kartları kullanıma kapatma ve daha birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz Bankkart Mobil uygulamasında ek olarak hesap açtırmanıza gerek de kalmıyor.

T.C. kimlik no-müşteri numarası ile birlikte internet bankacılığı şifrenizi kullanarak giriş yapabileceğiniz Bankkart Mobil uygulamasında, Bankkart Combo başvurusu yapabildiğiniz gibi başvuru durumunuzu da takip edebiliyorsunuz.

Bankkart Mobil İndir

Kolay kullanışı ve sezgisel arayüzüyle birlikte tüm bankacılık işlemlerini zorluk çekmeden yapabileceksiniz. Siz de Bankkart Mobil indirin ve tğm Ziraat Bankası kartlarınızın yönetimini rahatlıkla gerçekleştirin.

Güncel kampanyaları da sizlere sunan uygulamada, sektörlere göre kampanyaları listeleyebilmeniz de mümkün. Banka ve kredi kartlarınız üzerindeki birçok işlemi ATM’ye veya şubeye gitmeden kolaylıkla halletmenize izin veren Bankkart Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.