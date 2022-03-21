Başkent Mobil (Android) Uygulaması İndir: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin ilk akıllı mobil uygulaması

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Başkent Mobil (Android) uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup Türkiye’nin ilk akıllı mobil uygulaması. Vatandaşların işini kolaylaştıracak, sosyal yaşam kalitesini artıracak hizmetler sunuyor.

Ankara’nın akıllı mobil uygulaması Başkent Mobil, Ankara’da yaşayan herkesin telefonunda olması gereken bir uygulama. AnkaraKart bakiye sorgulama ve kredi kartıyla bakiye yüklemesi yapmaktan yakındaki Eczanelere konum ve telefon numaralarıyla birlikte hızlıca ulaşmaya, otobüs saatlerini öğrenmekten ASKİ online işlemlere, yol çalışmalarını görmekten Ücretsiz WiFi’a bağlanmaya birçok hizmet sunan akıllı belediye uygulaması. Deprem ve diğer doğal afetlerde ve olumsuz hava koşulları için de bilgilendiriyor. Ayrıca sokakta zor şartlarda yaşamlarını sürdüren sevimli dostlarımıza yardım etmek için hazır Pati Destek bölümü var.

Başkent Mobil Android APK Özellikleri

Yolda ve çevrede gördüğünüz aksaklıkları çekip gönderin.

Kredi kartınızla anında AnkaraKart bakiye yüklemesi yapın.

Başkent için projeleriniz varsa paylaşın.

Doğal afetler ve olumsuz hava koşullarında bildirim alın.

Sokaktaki hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Pati Destek bölümü

Büyükşehire ait tüm park ve bahçeleri görün.

Ankara genelinde yapılan tüm çalışmaları güncel olarak takip edin.

Tek tuşla hasta nakil ambulans talebi oluşturun.

Başkent Mobil APK İndir

Uygulamanın Android ve iOS sürümünü Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.