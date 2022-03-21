Başkent Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,109
- DOSYA BOYUTU 49.00 MB
- Üretici Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi
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Başkent Mobil (Android) Uygulaması İndir: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin ilk akıllı mobil uygulaması
Başkent Mobil (Android) uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup Türkiye’nin ilk akıllı mobil uygulaması. Vatandaşların işini kolaylaştıracak, sosyal yaşam kalitesini artıracak hizmetler sunuyor.
Ankara’nın akıllı mobil uygulaması Başkent Mobil, Ankara’da yaşayan herkesin telefonunda olması gereken bir uygulama. AnkaraKart bakiye sorgulama ve kredi kartıyla bakiye yüklemesi yapmaktan yakındaki Eczanelere konum ve telefon numaralarıyla birlikte hızlıca ulaşmaya, otobüs saatlerini öğrenmekten ASKİ online işlemlere, yol çalışmalarını görmekten Ücretsiz WiFi’a bağlanmaya birçok hizmet sunan akıllı belediye uygulaması. Deprem ve diğer doğal afetlerde ve olumsuz hava koşulları için de bilgilendiriyor. Ayrıca sokakta zor şartlarda yaşamlarını sürdüren sevimli dostlarımıza yardım etmek için hazır Pati Destek bölümü var.
Başkent Mobil Android APK Özellikleri
- Yolda ve çevrede gördüğünüz aksaklıkları çekip gönderin.
- Kredi kartınızla anında AnkaraKart bakiye yüklemesi yapın.
- Başkent için projeleriniz varsa paylaşın.
- Doğal afetler ve olumsuz hava koşullarında bildirim alın.
- Sokaktaki hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Pati Destek bölümü
- Büyükşehire ait tüm park ve bahçeleri görün.
- Ankara genelinde yapılan tüm çalışmaları güncel olarak takip edin.
- Tek tuşla hasta nakil ambulans talebi oluşturun.
Başkent Mobil APK İndir
Uygulamanın Android ve iOS sürümünü Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.
Başkent Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 246
- DOSYA BOYUTU 89.20 MB
- Üretici Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi
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Başkent Mobil iOS Uygulaması İndir: Ankara'nın akıllı mobil uygulaması
Başkent Mobil (iOS) uygulaması, Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak Türkiye’nin ilk akıllı mobil uygulaması. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan resmi nitelikli akıllı belediye uygulaması Başkent Mobil, Android telefon ve iPhone’larda kullanılabiliyor.
Ankara’nın akıllı mobil uygulaması Başkent Mobil, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir uygulama. Bulunduğunuz konuma en yakın eczaneleri hızlıca görüntüleme, yol çalışmalarından haberdar olma, AnkaraKart bakiyesi sorgulama ve kredi kartıyla bakiye yükleme, sokak hayvanlarına yardım etme, olası doğal afetler ve kötü hava koşulları için bildirim alma, Büyükşehire ait tüm park ve bahçeleri öğrenme, tek tuşla hasta nakil ambulans talebi oluşturma ve daha birçok hizmetten faydalanabiliyorsunuz.
Başkent Mobil iOS Uygulaması Özellikleri
- Eczane listesi
- Kent rehberi
- Afet ve hava durumu
- Yol çalışmaları
- Belediye hizmetleri
- AnkaraKart bakiyesi
- Ücretsiz WiFi
- Haber ve etkinlik