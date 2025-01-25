Bazaar Simulator, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Kendi pazar tezgahınızı kurun, yönetin ve geliştirin!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mithra Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Bazaar Simulator, kendi pazar tezgahınızı yönettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Son zamanlarda giderek popülerleşen simülasyon oyunlarına yeni bir soluk getiren Bazaar Simulator oyununda, limon satan bir tezgahtar olarak işe başlayın ve gittikçe işlerinizi büyüterek çeşitliliğinizi artırın.

Oyunun başlangıcında limon satan bir esnaf olacaksınız. Pazardaki tezgahınızın popülerliğini artırdıktan sonra balık tutup satabilir, sebze ve meyve işine girebilir veya hepsini aynı anda yapabilirsiniz.

İster tek isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Bazaar Simulator'da, iş bölümü yaparak yükünüzü hafifletebilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Tezgahınızı büyütün ve pazarın yeni kralı siz olun!

Bazaar Simulator İndir

Tezgahınızda satmak istediğiniz ürünleri ucuza almalı ve kar edebilecek şekilde müşterilere sunmalısınız. Ne çok pahalı, ne de çok ucuz olacak şekilde fiyatlarınızı belirlemelisiniz. Müşteri memnuniyetinizi ve tezgahınızın büyümesini göz önünde bulundurarak, size uyan en iyi fiyatları ürünlerinize ekleyin.

Müşterilerden para alırken sadece nakit değil, aynı zamanda QR ve kart ödemelerini de gerçekleştirmelisiniz. Tabii ki ilk zamanlar olmasa da ilerleyen safhalarda bu olanakları müşterilerinize sağlamalısınız.

Siz de Bazaar Simulator indirin ve arkadaşlarınızla birlikte kendi imparatorluğunuzu pazara kurun!

Bazaar Simulator Sistem Gereksinimleri