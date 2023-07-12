Hemen Besiege indirin ve bu fizik tabanlı Orta Çağ kuşatma aracı yaratma oyununu deneyimleyin. Yaratıcılığınızı konuşturun ve ortalığı birbirine katın.

Kemal Tavus - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Spiderling Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan ilginç bir oyun olan Besiege ile kendi Orta Çağ kuşatma aracımızı inşa etmeye çalışıyoruz. Fizik tabanlı bir oyun olan Besiege, bölümlerden oluşuyor be her bölümde bizden istenen görevi yapmaya çalışıyoruz.

Kaleler yıktığımız, düşman askerlerini öldürdüğümüz, değerli anıtları çaldığımız bu oyunda hayal gücümüz ve yaratıcılığımız dışında bizi kısıtlayan hiçbir şey yok. Oldukça keyifli saatler geçirebileceğiniz bu oyunda vaktin nasıl geçtiğini unutacaksınız.

Basit bir araba, mancınık, planör hatta zeplin… Besiege oynarken yaratabileceğiniz kuşatma araçlarının sınırı yok gibi. Mühendislik becerilerinizi de test edeceğiniz bu oyunda aracınızı iyi bir şekilde dengelemeli, doğru şekilde kontrol etmeli ve dayanıklı olmasını sağlamalısınız. Bakalım fizik derslerinden öğrendiğiniz şeylerin ne kadarı aklınızda kalmış.

Besiege İndir

Hemen Besiege indirin ve bu sıra dışı kuşatma aracı inşa etme oyununu deneyimleyin. Birbirinden farklı araçlar inşa edebileceğiniz bu oyunda karşınıza çıkan her şeyi yok edecek bir ölüm makinesi inşa edin!

Besiege Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP 64bit

: Windows XP 64bit İşlemci : 2.2Ghz Dual Core

: 2.2Ghz Dual Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 1 GB VRAM

: 1 GB VRAM DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Depolama: 3 GB kullanılabilir alan