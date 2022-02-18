Beyanneme Düzenleme Programı ile Windows bilgisayarınızda e beyanname düzenleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kağıt kalem devri de sona ermeye başladı. Milyonlarca insan elektronik ortamda günlük işlerini tamamlar oldu. Bazen ıslak imza yerine elektronik imza tercih edildi, bazen manava pazara gitmek yerine internetten sipariş verildi. Günümüzde teknolojinin önemi ve yeri hayatımızdaki varlığını artırmaya devam ederken yayınlanan çeşitli yazılımlarda gündelik işlerde kullanılıyor. Marketlerde yer alan yapılacaklar uygulamaları birer birer akıllı telefonlara yüklenip, alışveriş listeleri oradan takip edilirken devlet kurumları da çeşitli yazılımlar ile iş yükümü hafifletmeye çalışıyorlar. Bu yayınlanan yazılımlardan bir tanesi de Beyanname Düzenleme Programı oldu.

Beyanname Düzenleme Programı İndir

Windows platformuna özgü olarak yayınlanan Beyanname Düzenleme Programı yayınlandığı günden bu yana ülkemizde kullanılıyor. E beyanname işlemleri için kullanıla uygulama klasik bir devlet kurumu uygulaması olarak karşımıza çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen ve yayınlanan uygulama sayesinde pek çok konuda beyanname oluşturmak mümkün.

Vergi çalışanları ev muhasebeciler için işleri epey kolaylaştıran yazılım mürekkep sorununu ortadan kaldırıyor. Evrakların depolama maliyetini de ortadan kaldıran yazılım evraklara da daha hızlı ulaşmanın yolunu açmış oluyor.