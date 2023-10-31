Big Ambitions'da, Kendi şirketinizi kurun ve New York'un en büyük şirketi haline getirin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi işletmelerinizi kurduğunuz Big Ambitions'da, küçük işlerden başlayarak şirketinizi gitgide büyütün ve New York'un en büyük girişimcisi olun. Bu rol yapma simülasyonunda, bankadaki paranız az ve ilk yatırımlarınızı doğru yapmanız gerekiyor. Diğer insanlardan alacağınız borç paralarla, bir daireniz ve ilk işiniz olacaktır. Bu küçük daireden ve işletmeden daha büyüklerine geçmek oyun devamında tamamen sizin elinizde.

Bir hukuk bürosu, kafe, giyim mağazası, çiçekçi dükkanı, süpermarket veya aklınıza ne geliyorsa o işletmeden başlayarak devasa bir şirket olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Birden fazla küçük işletme kurabilir veya tek bir büyük işletmeyi yavaş yavaş kurabilirsiniz. Her şey size kalmış. Küçük bir daireden büyük evlere, toplu taşımadan lüks araçlara ve kötü işletmelerden zincir işletmelere geçmek sizin elinizde.

Big Ambitions İndir

Bankadan kredi alın, ofis kiralayın ve eşya depolayın. Stoklarınızı oluşturduğunuzda satmanın yollarını arayın ve personelleri işe alın. Big Ambitions'da kendinizi orta seviyelere kadar getirdiğinizde, yanınıza asistanlar, yöneticiler veya satın alma görevlileri alın. Gösterişli bir ofis kurun ve içerisine çalışanlar için masa ve bilgisayar ekleyin.

Sıra dışı bir yaşam simülasyonu olan Big Ambitions'ı indirerek, siz de küçük işletmenizi New York'un en büyük şirketi haline getirebilirsiniz.

Big Ambitions Sistem Gereksinimleri