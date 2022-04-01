Bilgisayarı otomatik kapatma programı Windows 7 - 10 ile uyumludur. Otomatik kapatma, yeniden başlatma, oturum kapatma seçenekleri sunar.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

PC Auto Shutdown, Türkçe bilgisayarı otomatik kapatma programı arayanlar için tavsiyemizdir. Windows XP, 7’den Windows 10’a tüm Windows sürümleriyle uyumlu olan program, PC’nizi belirli süre sonunda kapatmaya yarar. Türkçe PC otomatik kapatma programı Tamindir'de!

PC Auto Shutdown Özellikleri

Türkçe dil desteği,

Basit kullanım,

Tamamen ücretsiz,

Düşük dosya boyutu,

Kullanımı son derece kolay olan programda bilgisayarı otomatik kapatma dışında yeniden başlatma, oturumu kapatma, hazırda bekletme, uyku moduna alma seçenekleri de bulunmaktadır. Otomatik PC kapatma programı arıyorsanız öneririz. Yukarıdaki Bilgisayar Otomatik Kapatma Programı İndir butonuna tıklayarak ücretsiz Windows programını deneyebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar tarafından kullanılan uygulama sayesinde dilediğiniz zaman bilgisayarınızı kapatabilir, otomatik olarak kapanacağı saati seçebilirsiniz.

Otomatik Bilgisayar Kapatma Programı İndir

Windows XP, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 hangi Windows sürümünü kullanıyor olursanız olun, otomatik kapatma/uyku moduna alma/otomatik yeniden başlatma/oturum kapatma özelliği yoktur; bir program veya komutlar aracılığıyla yapmanız gerekir. Bilgisayarınızın istediğiniz bir zamanda otomatik olarak kapanmasını veya başka işlevleri yerine getirmesini istiyorsanız, en kolay yol bir program yüklemektir. Windows bilgisayar için ücretsiz otomatik kapatma programı bulmak biraz zor. Hem güvenli hem ücretsiz hem de Türkçe olması önemli. PC Otomatik Kapatma Programı bunlardan biri.

Nitrokod tarafından geliştirilen Windows otomatik kapatma programı, belirlediğiniz süre sonunda bilgisayarınızın otomatik olarak kapanmasını, uyku moduna geçmesini, oturumu kapatmasını sağlıyor. Günün belirli bir saatinde veya ileri bir tarihte kapat gibi seçenekler de sunmasıyla profesyonel bir program. Kapanma gerçekleşmeden 5 dakika önce sizi bilgilendiriyor.

Program, her seviyede kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Bilgisayarınızın ne kadar sürede sonunda otomatik kapatılacağını gösteren uyarı, görev seçenekleri (kapat, yeniden başlat, oturumu kapat, hazırda beklet, uyku), zamanlama (belirtilen bir tarih ve saatte, belli bir süre sonra, günlük, sistem boşta olduğunda) belirlediğiniz şekilde Görevi Başlat butonuna tıklamayla devreye giriyor. Uygulamayı hemen indirip Windows platformunda kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.