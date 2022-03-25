LonelyScreen ile iPhone ve iPad cihazlarınızı kolayca Windows işletim sistemli bilgisayarınıza yansıtabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil dünyayı bilgisayar platformuna taşıyan pek çok uygulama piyasadaki yerini almaya devam ediyor. Android APK dosyalarını açmak için Bluestack gibi uygulamalar yaygınlaşmaya devam ederken kullanıcılar bazen de akıllı telefonlarının ekranlarını bilgisayara yansıtma ihtiyacı görüyorlar. Tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan LonelyScreen'de akıllı telefonların ekranlarını bilgisayarlarına yansıtma fırsatı veriyor. Hem Windows hem de MacOS işletim sisteminde çalışan LonelyScreen, iOS akıllı telefonların ekranlarını bilgisayar platformuna taşıyor. Kullanıcılar bir kaç adım sayesinde iOS akıllı telefonlarının ekranlarını MacOS ve Windows bilgisayar ekranına yansıtabiliyorlar.

LonelyScreen Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Windows ve MacOS sürüm,

İngilizce dil seçeneği,

Basit adımlar ile ekran paylaşımı,

Sınırsız süreli

LonelyScreen uygulamasıyla iOS cihazlarınızı Windows işletim sistemli bilgisayarlarınıza yansıtabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızı bilgisayarınıza yansıtmak istiyorsanız, LonelyScreen uygulamasıyla bu işi çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Windows için bir Airplay alıcısı görevi gören uygulamada, telefon veya tabletinize herhangi bir uygulama yüklemenize de gerek kalmıyor. Tek yapmanız gereken, bilgisayarınız ile aynı internet ağına bağlı olmanız.

iPhone 4S ve üzeri, iPad 2 ve üzeri, iPad mini ve üzeri, iPod Touch 5+ cihazlarında bulunan Airplay özelliğiyle çalışan LonelyScreen uygulamasını bilgisayarınıza kurduktan sonra Güvenlik Duvarı iznini vermeniz durumunda iPhone, iPad ya da iPod cihazlarınızın ekranını bilgisayarınızdan görüntüleyebilirsiniz. LonelyScreen uygulamasını ücretsiz olarak deneme sürümünü kullanabiliyor ve ayrıca yıllık 14.95 dolar ödeyerek lisans satın alabiliyorsunuz.

LonelyScreen İndir

Geliştiricinin resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan LonelyScreen uygulaması, basit yapısı ile kullanıcılara bir kaç adımda ekran paylaşma fırsatı veriyor. Oldukça başarılı bir yapıda karşımıza çıkan uygulama, Türkçe dil desteği bulundurmasa da basit yapısı ile buna ihtiyaç duymuyor. Hem ülkemiz de hem de dünya da iOS cihazların ekranını paylaşmak için kullanılan yardımcı araç ücretsiz olarak yıllardır kullanılıyor. Uygulama düzenli olarak aldığı güncellemeler ile de yepyeni özellikleri kullanıcılarına sunma fırsatı veriyor. Uygulamanın ücretli bir versiyonu da bulunuyor. Kullanıcılar dilerlerse uygulamanın lisanslı sürümü de satın alabilirler. Lisanslı sürümde ek olarak bir kaç farklı özellik daha bulunuyor.