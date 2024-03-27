Binomo, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz online işlem uygulamaları arasında yerini alıyor. Piyasa analizi yapabilir, demo hesabını kullanabilir ve yatırım yapabilirsiniz.

Murat İşçi - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcıların ücretsiz bir şekilde piyasadaki varlıklar arayıcılığıyla işlem yapabildiği Binomo uygulaması, güvenilir işlem platformları arasında yerini alıyor. İşlem yapmak içi tek yapmanız gereken bir hesap oluşturmak ve hesabınıza bakiye yüklemek olacaktır. Ardından online fonlara işlem açarak, ticaret yapabilir ve yatırım hakkında gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşlem yapma konusunda deneyimsiz olan kullanıcılar, Binomo'nun deneme hesabı sayesinde gerçek bakiye yüklemeden işlem açabiliyorlar. Eğer siz de kendinizi denemek ve piyasanın gidişatını yorumlamak istiyorsanız, demo hesabını kesinlikle kullanmalısınız. Demo hesap, sizlere tamı tamına 10 bin dolarlık sanal yatırım parası tanımlayacak. Bu parayla birlikte 30 farklı fonun işlem hacmini ve gidişatını deneyimleyebilirsiniz.

Sadece demo hesabını kullanarak işlem yapmayı öğrenemezsiniz. Ayrı olarak Binomo'nun sunduğu öğreticileri yapmalı ve konuyla ilişkin videoları seyretmelisiniz. Eğitim materyalleri, göstergelerin nasıl kullanılacağını, tabloları nasıl okumanı gerektiğini ve doğru tahminin nasıl yapılacağını eğitimler sayesinde öğrenebilirsiniz.

Binomo İndir

Neredeyse 130'dan fazla ülkeden kullanıcı anlık olarak Binomo'yu kullanmaktadır. Online yatırım platformları arasında kendisine büyük bir yer açmış olan Binomo'yu indirin ve online fonlar satın alarak yatırımlarınıza başlayın.

Binomo - İşlem Platformu Özellikleri