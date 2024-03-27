Binomo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 375
- DOSYA BOYUTU 42 MB
- Üretici Binomo Mobile
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Binomo, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz online işlem uygulamaları arasında yerini alıyor. Piyasa analizi yapabilir, demo hesabını kullanabilir ve yatırım yapabilirsiniz.
Kullanıcıların ücretsiz bir şekilde piyasadaki varlıklar arayıcılığıyla işlem yapabildiği Binomo uygulaması, güvenilir işlem platformları arasında yerini alıyor. İşlem yapmak içi tek yapmanız gereken bir hesap oluşturmak ve hesabınıza bakiye yüklemek olacaktır. Ardından online fonlara işlem açarak, ticaret yapabilir ve yatırım hakkında gerekli bilgileri edinebilirsiniz.
İşlem yapma konusunda deneyimsiz olan kullanıcılar, Binomo'nun deneme hesabı sayesinde gerçek bakiye yüklemeden işlem açabiliyorlar. Eğer siz de kendinizi denemek ve piyasanın gidişatını yorumlamak istiyorsanız, demo hesabını kesinlikle kullanmalısınız. Demo hesap, sizlere tamı tamına 10 bin dolarlık sanal yatırım parası tanımlayacak. Bu parayla birlikte 30 farklı fonun işlem hacmini ve gidişatını deneyimleyebilirsiniz.
Sadece demo hesabını kullanarak işlem yapmayı öğrenemezsiniz. Ayrı olarak Binomo'nun sunduğu öğreticileri yapmalı ve konuyla ilişkin videoları seyretmelisiniz. Eğitim materyalleri, göstergelerin nasıl kullanılacağını, tabloları nasıl okumanı gerektiğini ve doğru tahminin nasıl yapılacağını eğitimler sayesinde öğrenebilirsiniz.
Binomo İndir
Neredeyse 130'dan fazla ülkeden kullanıcı anlık olarak Binomo'yu kullanmaktadır. Online yatırım platformları arasında kendisine büyük bir yer açmış olan Binomo'yu indirin ve online fonlar satın alarak yatırımlarınıza başlayın.
Binomo - İşlem Platformu Özellikleri
- Onlie işlem platformu
- Ücretsiz kullanılabilir demo hesabı
- Çaylak kullanıcılara özel olan öğreticiler
- Kullanıcı dostu arayüz
- 30'dan fazla işlem varlığı
- Grafik analizi
Binomo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 220
- DOSYA BOYUTU 82 MB
- Üretici Binomo Mobile
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Piyasadaki belirli fonlara işlem açabildiğiniz Binomo, kullanıcılara ayrı olarak bir demo hesabı sunarak piyasayı analiz etmesine olanak tanıyor.
Binomo, online fonlarla işlem yapmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir deneyim sunuyor. Demo hesabı, kolay anlaşılır arayüzü ve çeşitli öğretici eğitimleri sayesinde piyasaya girmek isteyen kullanıcılar, kendilerini deneyebilir ve işlem deneyimini sanal fonlar sayesinde artırabilir.
Uygulama, kullanıcılara ücretsiz bir şekilde erişebileceği 10 bin dolarlık bir demo hesabı sunuyor. Bu hesabı kullanarak, 30'dan fazla fona yatırım yapabilir ve hiçbir şey kaybetmezsiniz. Gerçek bakiye yüklemeden önce piyasayı analiz etmek için bu demo hesabını kullanarak, hem kendinizi geliştirebilir hem de piyasadaki fonların durumunu anlayabilirsiniz.
Binomo İndir
Kullanıcıların iOS cihazlarına indirip kullanabileceği Binomo, öğretici içerikleri de içerisinde barındırıyor. Çaylak kullanıcılar, uygulama içerisindeki öğretici içerikleri izleyerek demo hesabının yanı sıra daha da fazla deneyim kazanabilir.
Binomo, kolay anlaşılır bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Bu arayüz, işlemlerinizi kolayca yapmanıza ve deneyimsiz olan kullanıcıların bile hızlı bir şekilde alışmasına olanak tanıyor. Basit bir şekilde, seçtiğiniz fonu ana ekranınıza alır ve istediğiniz rakamı yazarak yatırımınızı belirlersiniz. Lakin yatırım yaparken çok dikkatli olmanızda fayda var. Aksi takdirde, hızlı işlemlerin mağduru olabilir ve tüm paranızı kaybedebilirsiniz.
Binomo Online Ticaret Uygulaması Özellikleri
- Ücretsiz işlem açma
- Kullanıcı dostu arayüz
- Hızlı işlemler
- Eğitici içerikler
- Demo hesabı
- 30'dan fazla fon
- Piyasa analizi
- Analiz araçları