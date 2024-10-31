Bionluk APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 322
- DOSYA BOYUTU 36 MB
- Üretici Bionluk
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Yeteneklerinizi paraya çevirmek istiyorsanız, Bionluk APK uygulaması üzerinden müşteri bulabilirsiniz.
Bionluk APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan iş taleplerini görebilir ve teklif verebilirsiniz. Birçok kişinin tercih ettiği çalışma modeli olarak nitelendirilen freelancer modeli ile herhangi bir yere bağlı olmadan, yetenekli olduğunuz alanda potansiyel müşteriler bulabiliyor ve para kazanabiliyorsunuz.
Tasarım, yazılım, çeviri, reklam, iş ve yönetim gibi kategorilerde ilanlarınızı yayınlayabileceğiniz ve bu alanlarda hizmet almaya ihtiyaç duyan müşterilere ulaşabileceğiniz Bionluk uygulamasında, istenen iş için teklif verebiliyor ve detayları öğrenebiliyorsunuz.
Birçok alanda ihtiyaç duydukları işleri ilan olarak paylaşan müşterilere teklif verdikten sonra, tüm teklifleri inceleyen müşteri en uygun teklifi veren freelancer ile iletişime geçerek işin detaylarını aktarabiliyor. İş konusunda anlaştıysanız, hizmetinizi satın alan müşteriye taahhüt ettiğiniz sürede işi teslim etmeniz gerekiyor.
Bionluk APK İndir
İşi teslim ettikten sonra ise onay işlemlerinin ardından paranız hesabınıza aktarılıyor. Oldukça güvenilir ve pratik bir süreç sunan Bionluk uygulamasında, yeteneğiniz olan alanlarda ilanlar vererek müşterilerin ilgisini çekebilirsiniz.
Yaptığınız işleri en iyi şekilde teslim edip, müşteriniz tarafından olumlu puan aldığınızda ise bir sonraki işleriniz için avantajlı konuma geliyorsunuz. Eğer sizin de herhangi bir alanda yeteneğiniz varsa, Bionluk uygulamasına kayıt olarak freelance olarak iş yapabilir ve para kazanabilirsiniz.
Siz de kendinizi herhangi bir alanda başarılı görüyorsanız, Bionluk APK indirin ve müşterilerinize freelance işler yapın!
Bionluk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 56
- DOSYA BOYUTU 42.9 MB
- Üretici Bionluk
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Yaptırmak istediğiniz çeşitli işleri hızlı, kaliteli ve ucuz bir şekilde yaptırabilirsiniz.
Bir fikriniz veya projeniz var ancak hayata geçiremiyorsanız, yaratıcı fikirlerinizi iş fırsatlarına dönüştürebileceğiniz Bionluk uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz. Herhangi bir alanda yetenekli olabilirsiniz. Yeteneğinizi paraya çevirmek ister miydiniz?
Bionluk adlı projede video animasyonlardan tutun da, internet reklamcılığı, web tasarım, yazılım, metin yazarlığı, seslendirme ve dublaj, grafik tasarım ve daha birçok alanda çalışan kişilere ulaşarak projelerinizi hayata geçirebilmeniz mümkün hale geliyor.
Adından da anlaşılacağı üzere çeşitli hizmetleri belirli ücretlendirmeyle sizin yerinize yapan freelance çalışanların profillerine girerek daha önce yaptıkları işleri de görebiliyorsunuz. Bunun yanında, daha önceden yapmış olduğu işlerden dolayı aldıkları puanları da görebilmeniz mevcut.
Bionluk İndir
Firmanız veya bireysel işleriniz için yaptırmak istediğiniz çeşitli işler için yüzlerce, hatta binlerce lira ödemek yerine Bionluk üzerinde çalışan kişilerden teklif alabilirsiniz. Aynı zamanda, yaptırmak istediğiniz işi aylar sonra teslim etmelerini beklemek zorunda da kalmıyor, hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet alabiliyorsunuz. Serbest zamanlı çalışan kişilerden hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet almak istiyorsanız Bionluk uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.
Siz de hizmet almak veya hizmet vermek istiyorsanız, Bionluk indirin ve freelance hizmet uygulamasını deneyimleyin!