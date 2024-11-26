BJK SuperApp, takım hakkındaki özel haberleri, Beşiktaş JK Store'u ve dijital cüzdanı taraftarlara sunan bir resmi mobil uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Beşiktaş taraftarları için piyasaya sürülen BJK SuperApp, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi mobil uygulamasıdır. Beşiktaş'a dair tüm haberlere erişebilir, röportajlara ulaşabilir ve analizler sayesinde Beşiktaş'ı daha yakından takip edebilirsiniz.

BJK SuperApp'in sunduğu en büyük özelliklerden birisi, kullanıcılara dijital cüzdan desteği sunmasıdır. Siz de hesap oluşturarak kart talebinde bulunabilir ve dijital cüzdanınızın içine bakiye yükleyerek kullanabilirsiniz. Mastercard Silver logolu ön ödemeli kartınızla birlikte anlaşmalı mağazalardaki avantajlı ürünlere ve indirimlere sahip olabilirsiniz.

Beşiktaş hakkındaki özel içeriklerin yanı sıra maçların canlı takibini yapabilir ve önceki maçların bilgilerine ulaşabilirsiniz. Gol, kart, dakika, kadro ve diğer tüm bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz. Tabii ki sadece futbol değil, aynı zamanda basketbol, voleybol, hentbol ve atletizm gibi dalları da BJK SuperApp ile birlikte takip edebilirsiniz.

BJK SuperApp İndir

BJK SuperApp içerisindeki bazı haberler ve özellikler, Premium üyeliklere özel olarak yayınlanmaktadır. Siz de Premium üye olarak tüm özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Beşiktaş JK Store, BJK SuperApp sayesinde elinizin altında bulunmaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün taraftarlara sunduğu formalardan, ceketlerden, eşofmanlardan ve genel olarak her şeyden rahatlıkla satın alabilirsiniz.

Siz de BJK SuperApp indirin ve bir Beşiktaş taraftarı olarak hem takımınızı takip edin hem de dijital cüzdanınızı özel avantajlarla birlikte kullanın!

BJK SuperApp Uygulaması Özellikleri