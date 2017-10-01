BKM Kitap
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 686
- DOSYA BOYUTU 95 MB
- Üretici kuark-dijital
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BKM Kitap uygulamasıyla ilginizi çeken kitapları Android cihazlarınız üzerinden sipariş edebilirsiniz.
BKM Kitap uygulaması ile Android cihazlarınızdan online kitap alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. BKM Kitap’ın resmi uygulaması, mobilde de alışveriş yapabilme kolaylığı sağlıyor. Onlarca farklı kategoride sunulan binlerce kitabı inceleyebileceğiniz ve anında sipariş verebileceğiniz uygulamada en çok satanlar listesini de inceleyebilmeniz mümkün.
Birçok kitapta mobile özel indirimlerden faydalanabilmenize de olanak tanıyan uygulamada, kitapların fotoğraflarını ve açıklamalarını okuduktan sonra sepetinize ekleyerek siparişinizi verebilirsiniz.
Aradığınız özel bir kitap varsa, kategoriler arasında kaybolmadan arama bölümünden istediğiniz kitaba veya yazara kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulamada üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra adres bilgilerinizi de girerek sonraki siparişlerinizde hız kazanabiliyorsunuz.
BKM Kitap İndir
Kullanıcı dostu arayüze ev sahipliği yapan bu uygulama, tüm siparişlerinizi basit bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Sade arayüzü, hem basit kullanım hem de görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunmaktadır.
Şimdilik çeşitli eksiklikler bulunan BKM Kitap uygulamasının zamanla farklı özelliklerle güncelleneceğini düşünüyorum. Oldukça sade ve modern bir arayüze sahip olan BKM Kitap uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
BKM Kitap
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 83
- DOSYA BOYUTU 130 MB
- Üretici kuark-dijital
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BKM Kitap uygulaması beğendiğiniz kitapları akıllı telefonlarınızdan sipariş edebilmenizde kolaylık sağlıyor.
BKM Kitap uygulaması kitap okumayı sevenlerin iOS cihazlarına mutlaka yüklemesi gereken bir alışveriş uygulamasıdır. Kitap okumayı seviyorsanız, kitap satan dükkanları gezmek de bir o kadar keyifli hale geliyor.
Ancak, buna zamanınız hiç olmuyorsa ve yine de son çıkan kitaplardan haberdar olmak, yeni kitaplar satın almak istiyorsanız teknolojiden yararlanabilirsiniz. BKM Kitap uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızdan binlerce kitaba ulaşabileceğiniz bir kitap satın alma uygulamasıdır.
BKM Kitap indir
Pek çok farklı kategoride sunulan kitaplardan ilginizi çeken kitapların görsellerini ve açıklamalarını inceleyebileceğiniz ve hatta direkt sipariş verebileceğiniz uygulama basit tasarımıyla da öne çıkıyor.
Haftanın kitapları ve en çok satanlar gibi köşeler de sunan uygulamada, indirimli kitapları kolayca sepetinize ekleyebilir ve siparişini verebilirsiniz. Siz de kitaplardan kopamıyorsanız ve yeni kitaplar edinmek istiyorsanız, BKM Kitap indirin ve ilk kitabınızı sipariş edin!
BKM Kitap indir Uygulaması Özellikleri
- Mobile özel kampanyalar
- Haftanın kitapları ve en çok satanlar köşesi
- Kitap görselleri ve açıklamaları
- Kolayca sepete ekleme ve sipariş verme
- Basit ve modern tasarım