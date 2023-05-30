BlackPink The Game sizleri hayranı olduğunuz gruba dahil ederek onları dünyanın 1 numarası yapma imkânı tanıyor.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

BlackPink The Game ünlü Koreli grup BlackPink’in ilk resmi oyunu olarak öne çıkıyor. Oyun kapsamında BlackPink’in yapımcılığını üstlenerek grubu daha popüler bir hale getirebilirsiniz. Ancak başaralı olmak için bulunduğunuz dünyayı tanımalı ve planlarınızı bu çerçevede kurmalısınız.

BlackPink The Game İndir

BlackPink’i daha bilinir bir grup haline getirmek için sizin de iyi bir yönetici olmanız gerekiyor. Bu yüzden çevrenizi genişleterek işe başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da oyunu oynamaya davet edebilir ya da diğer mevcut oyuncularla iletişime geçebilirsiniz.

Oyunda; vokal, dans ve oyunculuk gibi farklı alanlara yönelik çeşitli eğitim bölümleri mevcut. Bu bölümleri tamamlayarak grup üyelerinizin seviye atlamasına yardımcı olabilirsiniz. Artan seviyelere uygun olarak BlackPink üyelerinizin performansındaki yükselişe hayret edeceksiniz.

BlackPink The Game Özellikleri

BlackPink üyelerinizin sahnede daha şık ve marjinal görünmelerini sağlamak için farklı kıyafet seçeneklerini deneyebilirsiniz. Üyelerinizin karakterlerine uygun olarak tercihlerde bulunarak daha özgün bir görüntü ortaya koyabilirsiniz. Bu sayede onları ikonlaştırarak hayranlarınızın takdirini toplayabilirsiniz.

Oyunda, özel fotoğraf ve video kartlarını toplayarak da üyelerinize seviye atlatabilirsiniz. Tek vuruşla karşınızda duran blokları yok etmeye çalıştığınız bulmacalar sayesinde üyelerinizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Seviyelerindeki yükselişi hayran kitlenizin artışından fark edebilirsiniz. Konser programları, hayran buluşmaları ve daha pek çok farklı etkinliklerle pop yıldızlarının hayatlarına tanıklık edebileceğiniz BlackPink The Game’e Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.