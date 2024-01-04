Block Crazy APK'da, istediğiniz her şeyi inşa edin ve sınırsız dünyadaki maceralara atılın.

Berkcan Aktürk - 52 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Block Crazy APK, hayatta kalma, inşaat, avlanma ve daha birçok mekaniği oyunculara sunuyor. Minecraft oyunlarına benzer bir yapıda karşımıza çıkan bu oyunda, hayatta kalmak için bloklardan bir ev inşa edin, balık tutun ve yaratıklara karşı dikkatli olun.

Oyun sandbox olduğu için, aklınıza ne geliyorsa oluşturabilir veya kaderinizi belirleyebilirsiniz. Kısacası bu oyunda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz bir zanaatkar olarak evler, şehirler veya aklınıza ne geliyorsa inşa edin, isterseniz de blok dünyasındaki maceralara atılın.

Hayalinizdeki her şey yapmanıza olanak tanıyan bu oyun, daha önce Minecraft oynamış oyuncular için benzer bir yapıya sahip olabilir. Tabii ki daha düşük grafiklere ve içeriklere sahip olan Block Crazy Robo World APK'da, birebir Minecraft tadı alamayacaksınız.

Block Crazy APK İndir

Yaratıcı dünyanızı inşa edin, hayatta kalın ve dünyayı keşfe çıkın. Mobil kullanıcılar tarafından sevilerek oynanılan Block Crazy APK'yı, aynı zamanda internete gerek kalmadan istediğiniz her lokasyondan oynayabilirsiniz. Eğer siz de bu tarz oyunlardan keyif alıyorsanız, Block Crazy APK indirerek hayalinizdeki her şeyi inşa edebilirsiniz.

Block Crazy Robo World Özellikleri