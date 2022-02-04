Blocky Farm Racing APK Android oyunu çiftlik simülatörü ve yarış oyunlarını bir araya getiriyor. Çiftlik hayatını yaşatan sürüş simülatörü internetsiz oynanabiliyor.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blocky Farm Racing APK, çiftlik oyunları, yarış oyunları, araba oyunları öğelerini birleştiren sürüş simülatörü oyunu.

Yarış modunda köyde traktör, biçerdöverle yarışlara katıldığınız, yıkım modunda yolunuza çıkan her aracı ve nesneyi ezip geçtiğiniz, çiftçi olup çiftliğinizi büyütmeye çalıştığınız tarlalar, sevimli hayvanlarla uğraştığınız ücretsiz bir Android oyunu.

Blocky Farm Racing APK İndir

Blocky Farm Racing, çiftlik modu, yarış modu ve yıkım modu olmak üzere üç farklı mod sunarak sevilen oyun türlerini bir araya getiren piksel grafikleriyle de dikkat çekici bir mobil oyun.

Çiftlik modunda büyük bir çiftlik ve köye giriş yapıyorsunuz. Saman balya makinesi, römork, sulama makinesi ve toprak sürme araçlarını kullanıyorsunuz. Üç biçerdöverden birini seçerek hasata başlıyorsunuz. Beko dahil dört traktörünüz var. Buğday, mısır gibi ürünler hasat ediyorsunuz; bunlar haritada işaretlenmiş. Tohumları ve saman balyalarını çiftçi pazarına satarak gelir edebiliyorsunuz. Çiftliğiniz sevimli hayvanlarla dolu. Yumurta toplama dahil birçok iş sizi bekliyor. Ham petrol bile üretiyorsunuz. Çiftlik ağılığınızdaki inekleri tohum veya saman balyalarıyla besleyerek hayvan sever rozeti kazanacaksınız. Çok sayıda sokak ve demiryolu da keşfedeceksiniz.

Yıkım modunda gördüğünüz her aracı ve nesneyi parçalıyorsunuz.

Yarış modu en keyiflisi. Olabildiğince uzağa sürerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bozuk traktör veya araba kazaları gibi engellerden kaçınmalısınız.

Özelleştirme bu tarz oyunların olmazsa olmazı. Traktörünüz ve biçerdöverinizin rengini değiştirme, jantların rengini değiştirme, farklı güç motorları takma, aracın tavanını çıkarma veya pulluğunu sökme gibi birçok özelleştirme mevcut.

Blocky Farm Racing Mod APK Özellikleri

Gündüz, gün batımı ve gece modunda oynayın.

Fırtınalı havada zorlukların üstesinden gelen.

Her oyun modunda trafiği atlatmaya çalışın.

Karakter görünümünü değiştirin; birçok seçenek var.

Sesler ve fiziklere şaşıracaksınız.

İnternet bağlantınız mı yok? İnternetsiz modda oynayın.

Tüm harita üzerinde uçakla uçabileceğiniz havaalanına sahip büyük bir şehri keşfedin.

Çiftlik yardımcısı olarak arkadaşınızı seçin ve puanınızı ikiye katlayın.

Yumurta çiftliğine geldiniz; 60 dakikada 10 yumurta toplayabilirsiniz.

Evcil hayvan simülatörü! Gittiğiniz her yere onları da götürün, birlikte gezin.

Blocky Farm Racing & Simulator APK, köyde yarışabileceğiniz veya çiftlik simülatörü modunu oynayabileceğiniz ücretsiz bir oyun. Simülasyon oyunlarını sevenlere öneririm. Oyunu indirmeden önce fikir sahibi olmak isterseniz aşağıdaki oynanış videosunu izleyebilirsiniz: