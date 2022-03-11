BluetoothView, arka planında çalışan ve çevrenizdeki tüm bluetooth aygıtlarının etkinliklerini izleyen güçlü bir yazılımdır.

Can Çevrim - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BluetoothView, çevrenizdeki Bluetooth cihazlarını tespit etmek ve faaliyetlerini izlemek için tasarlanmış olan oldukça basit ve kullanışlı bir programdır. Kullanıcılar BluetoothView sayesinde diğer cihazlardan dosya alışverişi yapabilir, güvenle kullanabilirler. Tamamen ücretiz olarak yayınlanan başarılı uygulama, Windows cihazlarda kullanılabiliyor.

Programın sade ve kolay kullanımlı arayüzü sayesinde tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilecek olan programın çok fazla gelişmiş ayarı bulunmamaktadır. Ana pencere üzerinde, çevrenizde bulunan Bluetooth cihazlarına ait; cihaz adı, Bluetooth adresi, aygıt türü, ilk ve son aktivite zamanı gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda çevrenizde yeni bir cihaz algılandığında, program size doğrudan sesli bir uyarı göndermektedir ve isterseniz algılanan aygıta doğrudan bağlanma şansını size sunmaktadır.

Tüm Windows işletim sistemleri üzerinde sorunsuz şekilde çalışan BluetoothView, sabit diskiniz üzerinde oldukça az yer kaplamaktadır ve sistem kaynaklarını oldukça düşük miktarda kullanmaktadır.

Bluetooth aygıtlarını tespit etmek ve faaliyetlerini izlemek konusunda oldukça başarılı bir program olan BluetoothView, kolay kullanımı sayesinde de her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

BluetoothView nasıl kullanılır?

İlk olarak sayfamızda yer alan İndir tuşuna basmak suretiyle BluetoothView programını indiriyoruz. Ardından kurulumunu gerçekleştirdikten sonra programı açıyoruz. Program açılır açılmaz otomatik olarak çevredeki Bluetooth cihazları aramaya başlayacak.

Cihazınızda bulunan Bluetooth aygıtından daha güçlü şekilde kendini konumlandıran ve çalışan program, çok daha efektif şekilde cihaz araması yapmanızı sağlıyor. Ekranınızda açık olmadığı durumlarda bile çevrenizde bir Bluetooth cihazının aktif olmasıyla size uyarı gönderebiliyor.

BluetoothView Özellikleri

Ücretsiz kullanılabilmesi.

Türkçe dil desteği sunması.

Windows ile uyum.

Telefon ve bilgisayarlar arasında kolayca dosya transferi.

Aktarılan dosyalara şifreleme konulabilmesi.

Kolay kullanılabilirlik.