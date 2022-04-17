IP Camera Viewer ile aynı IP üzerinde bulunan kameraları tek bir ekranda kolayca görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Can Çevrim - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde güvenlik hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hem internette hem de günlük hayatta güvenlik insanlar için hayati önem taşıyor. Pek çok alanda kameralar güvenliği sağlarken işyeri ya da ev sahipleri de bu kameralar aracılığıyla diledikleri zaman evlerini ve iş yerlerini izleyebiliyorlar. Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan IP Camera Viewer sayesinde dilediğiniz zaman işyerinizi ya da evinizi izleyebilirsiniz. Aynı IP üzerindeki kameraları tek bir noktadan paylaşma fırsatı veren başarılı program basit kullanımı sayesinde her kesim tarafından kullanılabilmektedir.

IP Camera Viewer, IP adresi üzerinden birden fazla kamera izlemenizi sağlamak için tasarlanmış kullanışlı ve güvenilir bir yardımcı programdır.

IP Camera Viewer Özellikleri

Ücretsiz,

Windows sürüm,

Tek bir IP'den onlarca kamerayı kontrol edebilme,

Basit kullanım,

İngilizce dil desteği,

7 gün 24 saat ulaşabilme,

Program yardımıyla dakikalar içerisinde kendi ücretsiz IP izleme sisteminizi kurabilirsiniz. İş yerinizin, otopark alanının veya evinizin belirli yerlerine yerleştireceğiniz kameraları tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. İsterseniz o an aktif olan kameralar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

1500'den fazla farklı IP kamera modelini destekleyen program neredeyse tüm USB kameralar ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. İzlemekte olduğunuz kameraların gerekirse video özelliklerini yapılandırabilir, çözünürlüğünü değiştirebilir, kare hızını ayarlayabilirsiniz.

Kameranın ters döndüğü veya ekseninden kaydığı durumlarda IP Camera Viewer'ın önizleme yönünü kolaylıkla açılar doğrultusunda ayarlayarak düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Cidden çok yararlı ve başarılı bir program olan IP Camera Viewer aynı zamanda ücretsizdir. Hemen indirip deneyebilirsiniz.

IP Camera Viewer İndir

Ücretsiz olarak Windows platformunda lansmana çıkan IP Camera Viewer beğeniyle kullanılıyor. Yıllar önce piyasaya çıkan ve günümüzde düşük bir kitleye hitap eden IP Camera Viewer döneminin en iyi kamera takip programları arasında yer alıyordu. Günümüzde de kullanılan yardımcı araç gücenlleme almadan ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Uygulamayı dilediğiniz zaman ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.