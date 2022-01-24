Border Officer APK Android simülatör oyunlarından. Göçmen bir subay olarak işinizi yapmak dışında ailenize destek olmalısınız.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Border Officer APK, Papers Please oyununu oynayanların hemen bileceği birinci şahıs simülasyon oyunu. Android oyunda komşu ülkelerle ekonomik sorunlar ve anlaşmazlıklar içinde olan hayali ülke Stavronzka Cumhuriyeti’nde bir sınır ajanı olarak bulunuyorsunuz. Göreviniz işinizi yapmanın yanı sıra ailenize destek olmaya çalışmak.

Border Officer APK İndir

Simülasyon oyunlarından Border Officer, karakterin evinde (eşi, amcası ve kayınvalidesi) başlıyor. Yapmanız gereken ilk şey işe nasıl gideceğinizi belirlemek. Her ulaşım biçiminin size farklı miktarda paraya mal olacağını unutmayın. Ofise vardığınızda ise gerçek aksiyon başlıyor.

Oyunda işiniz Stavronzka’ya girmeye çalışan gezginlerin kağıtlarının ve belgelerinin tam olup olmadığına bakmak. Tüm belgeler kanunlara uygun düzenlenmişse, ülkeye girmelerine izin veriyorsunuz. Bazen belgelerde tutarsızlık olabiliyor, bu durumlarda elbette anavatanınıza girişlerini sağlamıyorsunuz.

Border Officer Nasıl Oynanır?

Seyahat: Otobüs (daha çok minibüse benziyor) arabadan daha hızlı ve çabuk hazırlanıyor. Evinize, şehre ve sınıra gidiyor. En son bıraktığınız durakta kalıyor ama her sabah evininizde sıfırlanıyor. Otobüs, 2. günden itibaren hizmetinize sunuluyor. Her gün size 1 dolar daha pahalıya mal oluyor ancak maksimum 10 dolar… Almak için ertesi güne para biriktirdiğinizden emin olun.

İşte: İlk gününüzde bilgisayarı açtıktan sonra içindeki her şeye bakın. Arananlar listesi, özel konuşmalar gibi birçok yararlı bilgiye denk gelebilirsiniz. Yeni duyurular için bilgisayarınızı her gün kontrol edin. Doğal olarak iş yoğunluğunuz günden güne artacak. Bilgisayarı kapatmak için sağ üst köşedeki simge durumuna küçült veya çıkış düğmelerine tıklayın.

İnsanları rüşvet, yanlış/tutarsız belge/konuşmalar, suç işlemekle tehdit etme nedeniyle tutuklamayın. İnsanları yalnızca silah bulundukları, arananlar listesinde oldukları, kaçak suçlular arasında oldukları veya ajan oldukları gerekçesiyle tutuklayabilirsiniz.

Evde: Tüm aileniz gider veya ölürse oyunu kaybediyorsunuz. Bu yüzden ailenizi mutlu ve sağlıklı tutun. Her gece kiranız otomatik olarak ödeniyor ancak kirayı ödeyemezseniz de oyun bitiyor. Gıda maddesi ve bir torba kömür ile başlıyorsunuz. İşe gitmeden buzdolabı ve fırını doldurmanız bir şeyler satın aldığınızda envanterinizin artması açısından önemli. Buzdolabındaki yiyecekler ve kömürün yanındaki baloncuğa tıklayarak ailenizi besleyip ısınmalarını sağlayabilirsiniz.

Hayvancılık: Çiftlikten hayvan alıp besleyebilirsiniz. İnek sağabilir, tavuğun yumurtasını alabilirsiniz. Bu işleri yaparken enerji harcayacağınızdan işten döndükten sonra yapmanız mantıklı olacaktır.

İşsizliğin yüksek olduğu bir şehirde paranın nasıl kazanılacağını merak ediyor olabilirsiniz. Oyunda para kazanmanın farklı yolları var. Para kazanmanın en iyi yolu enerjikken çalışmak. İşteyken yaptığınız her hata için 5 dolar cezalandırılıyorsunuz. Belgeler arasına sıkıştırılmış rüşvet parasını almakta tereddüt etmeyin, ceza yemiyorsunuz. Evinizdeki eşyaları satabilirsiniz. Çiftlikten de gelir elde edebilirsiniz. At yarışı oynayarak kazanabilirsiniz.