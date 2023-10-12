Box Simulator for Brawl Stars APK, gerçek oyundan bağımsız olarak oyunculara Brawl Stars'daki tüm içeriklere erişme imkanı sağlıyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer bir Brawl Stars oyuncusuysanız kesinlikle indirmeniz gereken Box Simulator for Brawl Stars APK'da, gerçek oyunda bulunan tüm paralı içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle, bu oyunun gerçek Brawl Stars'ın yapımcısı Supercell ile hiçbir ilgisi yoktur.

Tamamen hayran yapımı olan bu oyunda, orijinal oyundaki tüm içeriklere ulaşmanız ve gerçek oyuna yakın bir oyun deneyimi yaşamanız hedefleniyor.

Kutuları kolayca açmak, tüm karakterlere erişim sağlamak ve özel görünümlere sahip olmak için Box Simulator for Brawl Stars'ı kullanabilirsiniz. Yalnız, bu oyundaki hiçbir içeriği Brawl Stars hesabınıza aktaramazsınız.

Box Simulator for Brawl Stars APK İndir

Gerçek oyuna yakın bir mücadele deneyimi yaşadığınız bu oyunda, tüm ücretli içeriklere erişebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Box Simulator for Brawl Stars APK indirin ve yalnızca eğlence amaçlı olan bu oyunu deneyimleyin.

İlk dövüşçüden itibaren tüm yolu simüle edebilir ve tüm karakterleri 10. seviyeye kadar yükseltebilirsiniz. Maç simülasyonunun, tüm karakterlerin ve tüm görünümlerin keyfini çıkarın.

Box Simulator for Brawl Stars Özellikleri