Box Simulator for Brawl Stars APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97.00 MB
- Üretici boxgiftsimulator
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Box Simulator for Brawl Stars APK, gerçek oyundan bağımsız olarak oyunculara Brawl Stars'daki tüm içeriklere erişme imkanı sağlıyor.
Eğer bir Brawl Stars oyuncusuysanız kesinlikle indirmeniz gereken Box Simulator for Brawl Stars APK'da, gerçek oyunda bulunan tüm paralı içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle, bu oyunun gerçek Brawl Stars'ın yapımcısı Supercell ile hiçbir ilgisi yoktur.
Tamamen hayran yapımı olan bu oyunda, orijinal oyundaki tüm içeriklere ulaşmanız ve gerçek oyuna yakın bir oyun deneyimi yaşamanız hedefleniyor.
Kutuları kolayca açmak, tüm karakterlere erişim sağlamak ve özel görünümlere sahip olmak için Box Simulator for Brawl Stars'ı kullanabilirsiniz. Yalnız, bu oyundaki hiçbir içeriği Brawl Stars hesabınıza aktaramazsınız.
Box Simulator for Brawl Stars APK İndir
Gerçek oyuna yakın bir mücadele deneyimi yaşadığınız bu oyunda, tüm ücretli içeriklere erişebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Box Simulator for Brawl Stars APK indirin ve yalnızca eğlence amaçlı olan bu oyunu deneyimleyin.
İlk dövüşçüden itibaren tüm yolu simüle edebilir ve tüm karakterleri 10. seviyeye kadar yükseltebilirsiniz. Maç simülasyonunun, tüm karakterlerin ve tüm görünümlerin keyfini çıkarın.
Box Simulator for Brawl Stars Özellikleri
- Brawl Stars'daki tüm eşyaları ücretsiz bir şekilde kullanın.
- Karakterleri, karakter görünümlerini ve oyundaki tüm kutuları kullanın.
- Tüm karakterleri 10. seviyeye kadar yükseltin.
- Gerçek Brawl Stars oyununa çok yakın bir maç deneyimi yaşayın.
- Yalnızca eğlence amaçlı olan hayran yapımı bu oyunun keyfini çıkarın.