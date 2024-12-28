Boyner APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 748
- DOSYA BOYUTU 119 MB
- Üretici Mobisoft Teknoloji
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Boyner APK, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz resmi alışveriş uygulamasıdır.
Boyner APK uygulaması, boyner mağazalarındaki tüm ürünleri ve fiyatlarını inceleyebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Ürünleri inceleyip, uygulama içinden siteye ulaşarak web sayfası üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.
Boyner ürünlerinin tümünü inceleyebileceğiniz ve arayüz tasarımı bakımından gayet şık olan android mobil uygulamada Kadın, Erkek, Çocuk, Ayakkabı & Çanta, Kozmetik, Aktif Spor ve Ev kategorilerindeki tüm ürünlere yer verilmiş durumda. Ayrıca Fırsatlar menüsünde boyner mağazalarındaki fırsatları takip ederek, QR kod okuyucu ile de ürünün stok durumunu öğrenebilecek ve ürünün bulunduğu size en yakın Boyner mağazasını "Mağazalar" bölümünden görüntüleyebileceksiniz.
Sürekli kampanyalar ve indirimlerle kullanıcılara büyük imkan tanıyan Boyner uygulamasında, aradığınız her şeyi rahatlıkla bulmanın yanı sıra ürünlerinizi indirimli fiyatlara satın alabilirsiniz.
Boyner APK İndir
Uygulamanın bir diğer güzel yanı da marka severler için olan Markalar bölümü; bu bölüm sayesinde tutkunu olduğunuz markaların boyner mağazalarında hangi ürünlerinin bulunduğunu ve stok durumunu görebiliyorsunuz.
Siz de Boyner APK indirin ve online alışverişte tüm imkanlardan yararlanarak, aradığınız tüm ürünleri sipariş verin!
En yakın mağazayı görebilme
Fırsatlar kısmı ile indirime giren ürünleri görebilme
QR Kod ile Ürün Stok Bilgisi
Uygulamadan alış-veriş yapılamaması
Boyner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 103
- DOSYA BOYUTU 12.3 MB
- Üretici Mobisoft Teknoloji
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Boyner uygulamasını kullanarak, iOS cihazlarınızdan kolayca Boyner mağazası alışverişlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Boyner uygulaması, iOS cihazlarınızı kullanarak kolayca Boyner mağazalarında yer alan ürünlere ve ürün kataloglarına ulaşabileceğiniz ücretsiz bir alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın hem güzel tasarlanmış bir arayüze sahip olması hem de mağazalara gitmeden stoklardan yer alan tüm ürünleri görmenize ve satın almanıza olanak tanıması sayesinde işlemlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.
Çalışırken elbette bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan uygulama, ana menüsünden kullanıcılara şu olanakları sunabiliyor:
- Online alışveriş imkanı
- Öne çıkan ürünleri görme
- Fırsatları değerlendirme
- Markalara göre sıralama yapma
- Stok sorgulama
- Check-in yapma
İstediğiniz ürün kategorisine girdikten sonra o kategoride yer alan ürünlerin görünümlerini ve fiyat, isim, ürün kodu gibi bilgilerine hemen erişebiliyorsunuz. Daha fazla bilgi almak isteyen kullanıcılar ise ürünlerin üzerine tıklayarak bu isteklerini gerçekleştirebiliyorlar.
Boyner İndir
Ürün sayfasına giriş yaptıktan sonra kaç adet almak istediğinizi, rengini ve bedenini seçmek tek yapmanız gereken şey. Bu işlemleri tamamladıktan sonra direkt olarak sepete ekleme seçeneğini kullanabiliyor ve online olarak ürün satın alabiliyorsunuz. Dilerseniz mağaza stoklarını görerek mağazaları ziyaret etmek ve orada ürünü deneyerek satın almak da mümkün.
Birden fazla ürünü alışveriş listenize ekledikten sonra KDV ve kargo gibi detayları da sunabilen uygulama, bunun ardından işlemleri tamamlamanıza izin veriyor. Eğer Boyner ürünlerini kolayca satın almak istiyor ve mağazaları gezerek yorulmaktan kaçınıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmeyin derim.