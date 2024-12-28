Boyner APK, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz resmi alışveriş uygulamasıdır.

Anıl Gündoğan - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Boyner APK uygulaması, boyner mağazalarındaki tüm ürünleri ve fiyatlarını inceleyebileceğiniz bir mobil uygulamadır. Ürünleri inceleyip, uygulama içinden siteye ulaşarak web sayfası üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.

Boyner ürünlerinin tümünü inceleyebileceğiniz ve arayüz tasarımı bakımından gayet şık olan android mobil uygulamada Kadın, Erkek, Çocuk, Ayakkabı & Çanta, Kozmetik, Aktif Spor ve Ev kategorilerindeki tüm ürünlere yer verilmiş durumda. Ayrıca Fırsatlar menüsünde boyner mağazalarındaki fırsatları takip ederek, QR kod okuyucu ile de ürünün stok durumunu öğrenebilecek ve ürünün bulunduğu size en yakın Boyner mağazasını "Mağazalar" bölümünden görüntüleyebileceksiniz.

Sürekli kampanyalar ve indirimlerle kullanıcılara büyük imkan tanıyan Boyner uygulamasında, aradığınız her şeyi rahatlıkla bulmanın yanı sıra ürünlerinizi indirimli fiyatlara satın alabilirsiniz.

Boyner APK İndir

Uygulamanın bir diğer güzel yanı da marka severler için olan Markalar bölümü; bu bölüm sayesinde tutkunu olduğunuz markaların boyner mağazalarında hangi ürünlerinin bulunduğunu ve stok durumunu görebiliyorsunuz.

Siz de Boyner APK indirin ve online alışverişte tüm imkanlardan yararlanarak, aradığınız tüm ürünleri sipariş verin!