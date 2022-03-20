BtcTurk Pro
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,564
- DOSYA BOYUTU 33.00 MB
- Üretici BTCTurk
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BtcTurk Pro, Bitcoin ve diğer kripto para alım satımı yapabileceğiniz güvenilir uygulamalardan. BtcTurk Pro Android Google Play'de!
BtcTurk Pro, Bitcoin al sat işi yapabileceğiniz güvenilir mobil uygulamalardan biri. Türkiye’nin ilk kripto para işlem platformu BtcTurk’ün mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek 15 dakikada oluşturacağınız hesap üzerinden kripto para alım satımı yapabilirsiniz.
Eğer kripto para alıp satmaya meraklıysanız aradığınız uygulama BtcTurk Pro demektir. Kripto para değerlerini anlık olarak kullanıcılarına gösteren ve doğru yatırımlar yapmaya teşvik eden başarılı uygulama günümüzde Android ve iOS platformunda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Detaylı analiz raporları ve grafikleri ile kripto paraların aylık ve haftalık değelrerini de görüntüleme fırsatı veren uygulama, Türkçe dil desteğine de sahip. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizdeki kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılan uygulama, düzenli olarak ldığı güncellemeler ile de kullanıcılara daha fazla işlevsellik sunan özellikleri deneyimleme fırsatıveriyor.
BtcTurk Pro APK Özellikileri
- Türkçe dil desteği,
- Detaylı analizler ve grafikler,
- Anlık kur değişim takibi,
- Karanlık mod,
- Hızlı işlemler
BtcTurk Pro APK İndir
650 binin üzerinde kullanıcısıyla Türkiye’nin ilk ve en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan BtcTurk’ün uygulaması BtcTurk | Pro, internet sitesinden yapabildiğiniz tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan her yerde, her zaman profesyonel ve güvenli bir şekilde yapmanızı olanak tanıyor. 15 dakikada hesap oluşturarak TL yatırarak hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin (BTC) ve diğer kriptoparaları (Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens) alıp satabilirsiniz. Bitcoin ve altcoin transferleri için herhangi bir ücret alınmıyor.
BtcTurk Pro - Bitcoin Al Sat, kriptopara çekimlerinde kullanıcıların güvenliğini sağlamak için 2 aşamalı doğrulama ve PIN kodu kullanımını zorunlu tutuyor. Tüm dijital varlıklarınızın %97’si çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklanıyor. Varlıklarım sayfasından Türk Lirası, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ve diğer varlıklarınızı toplam ve kullanılabilir bakiye olarak görüntüleyebilir, hesabınızdaki tüm kriptoparaların miktarlarını ve TL ve BTC cinsinden yaklaşık karşılıklarını görebilirsiniz. Türk Lirası ve kripto para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Uygulama üzerinden Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Fiyatlar sayfasından işlem yapabileceğiniz tüm pariteleri görebilir, TL, BTC ve USDT paritelerine göre filtreleme yapabilirsiniz. İşlem çiftine dokunarak fiyatları ve grafiği daha detaylı inceleme şansına sahipsiniz.
Bitcoin alım satımla ilişkili sorularınız için 7/24 destek veren [email protected]'a mail atabilirsiniz.
- Türkiye’nin ilk kriptopara işlem platformu BtcTurk Pro
- Profesyoneller için tasarlandı: Kriptopara alım/satım işlemlerinizi profesyonelce yapın.
- Gelişmiş varlık yönetimi: Tüm varlıklarınızı tek bir ekrandan rahatça yönetin.
- Fiyat grafikleri ve güncel piyasa bilgileri: Fiyat grafiklerini ve güncel piyasa bilgilerini inceleyin, derinlik tablosu ile anlık emir hareketlerini takip edin.
- Profesyonelce alın satın: Limit, stop emir tiplerini kullanarak akıllıca hamleler yapın.
- BtcTurk ile güvenle saklayın: Kripto varlıklarınızın %97’si çevrimdışı, çoklu imzalı, soğuk cüzdanlarda güvenle saklanır.
BtcTurk Pro
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 93
- DOSYA BOYUTU 148.60 MB
- Üretici BTCTurk
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BtcTurk Pro mobil uygulaması ile telefonunuzdan Bitcoin ve diğer kriptopara alım satım işini güvenle yapabilirsiniz.
BtcTurk Pro, Bitcoin ve diğer kriptopara alım satım uygulamalarından biri. BtcTurk Pro mobil uygulaması üzerinden 15 dakikada hesabınızı oluşturarak Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını ve tüm varlıklarınızı detaylı takip etme, kriptopara alım satım işlemi yapma, Türk Lirası ve kriptopara yatırma ve çekme işlemlerini yapma, hesap ve kullanıcı hareketlerinizi emir geçmişinizi inceleme ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
BtcTurk Pro İndir iOS
15 dakikada başlayın: Hızlıca hesap oluşturarak, TL yatırarak, hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin BTC ve diğer kriptoparaları alıp satabilirsiniz. Transfer ücreti ödemeniz gerekmez.
Güvenlik: 2 aşamalı doğrulama (2FA) ve size özel PIN kodu ile kriptopara çekimlerinizde ek güvenlik önlemi sunulur. 2 aşamalı doğrulama tercihinizi değiştirebilir, PIN kodunuzu oluşturabilir, güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.
Fiyatlar: Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını anlık olarak izleyebilirsiniz.
Varlıklarım: Türk Lirası, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens varlıklarınızı toplam ve kullanılabilir bakiye olarak görüntüleyebilir, hesabınızdaki tüm kriptoparaların miktarını ve yaklaşık TL ve BTC karşılıklarını görebilirsiniz.
Alın satın: Piyasa, limit ve stop emir tiplerinde alış veya satış emri verebilirsiniz.
Yatırın çekin: TL ve kriptopara yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Hesap: Hesap bilgilerinize, hesabınızın onay durumuna ulaşabilirsiniz.
Alarm: Kullanıcı dostu arayüzü ile her yerde, her zaman güncel piyasa bilgileri, hesap hareketleri, gelişmiş alarm seçeneklerini takip edin.
Destek: Sorularınız için 7/24 destek veren ekibe [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.