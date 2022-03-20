BtcTurk Pro, Bitcoin ve diğer kripto para alım satımı yapabileceğiniz güvenilir uygulamalardan. BtcTurk Pro Android Google Play'de!

Erkan Calp - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

BtcTurk Pro, Bitcoin al sat işi yapabileceğiniz güvenilir mobil uygulamalardan biri. Türkiye’nin ilk kripto para işlem platformu BtcTurk’ün mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek 15 dakikada oluşturacağınız hesap üzerinden kripto para alım satımı yapabilirsiniz.

Eğer kripto para alıp satmaya meraklıysanız aradığınız uygulama BtcTurk Pro demektir. Kripto para değerlerini anlık olarak kullanıcılarına gösteren ve doğru yatırımlar yapmaya teşvik eden başarılı uygulama günümüzde Android ve iOS platformunda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Detaylı analiz raporları ve grafikleri ile kripto paraların aylık ve haftalık değelrerini de görüntüleme fırsatı veren uygulama, Türkçe dil desteğine de sahip. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizdeki kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılan uygulama, düzenli olarak ldığı güncellemeler ile de kullanıcılara daha fazla işlevsellik sunan özellikleri deneyimleme fırsatıveriyor.

BtcTurk Pro APK Özellikileri

Türkçe dil desteği,

Detaylı analizler ve grafikler,

Anlık kur değişim takibi,

Karanlık mod,

Hızlı işlemler

BtcTurk Pro APK İndir

650 binin üzerinde kullanıcısıyla Türkiye’nin ilk ve en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan BtcTurk’ün uygulaması BtcTurk | Pro, internet sitesinden yapabildiğiniz tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan her yerde, her zaman profesyonel ve güvenli bir şekilde yapmanızı olanak tanıyor. 15 dakikada hesap oluşturarak TL yatırarak hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin (BTC) ve diğer kriptoparaları (Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens) alıp satabilirsiniz. Bitcoin ve altcoin transferleri için herhangi bir ücret alınmıyor.

BtcTurk Pro - Bitcoin Al Sat, kriptopara çekimlerinde kullanıcıların güvenliğini sağlamak için 2 aşamalı doğrulama ve PIN kodu kullanımını zorunlu tutuyor. Tüm dijital varlıklarınızın %97’si çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklanıyor. Varlıklarım sayfasından Türk Lirası, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ve diğer varlıklarınızı toplam ve kullanılabilir bakiye olarak görüntüleyebilir, hesabınızdaki tüm kriptoparaların miktarlarını ve TL ve BTC cinsinden yaklaşık karşılıklarını görebilirsiniz. Türk Lirası ve kripto para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama üzerinden Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Fiyatlar sayfasından işlem yapabileceğiniz tüm pariteleri görebilir, TL, BTC ve USDT paritelerine göre filtreleme yapabilirsiniz. İşlem çiftine dokunarak fiyatları ve grafiği daha detaylı inceleme şansına sahipsiniz.

Bitcoin alım satımla ilişkili sorularınız için 7/24 destek veren [email protected]'a mail atabilirsiniz.