CS2 Skin takas sistemini içerisinde barındıran BUFF Market APK'da, istediğiniz herhangi bir öğeyi alın veya satın.

Berkcan Aktürk - 27 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

BUFF Market APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir CS2 skin takas uygulamasıdır. Counter-Strike serisiyle birlikte oyun içi öğelerin popüleritesi giderek artmaya devam ediyor. Neredeyse her oyundaki silah kaplamaları ve özel eşyalar, ticaret anlamında büyük önem taşımaktadır.

Sadece CS2 Skin alım-satım yapabileceğiniz BUFF Market'te, olması gereken fiyatlardan daha ucuz fiyatlı eşyalara ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Visa ve MasterCard gibi ödeme yöntemlerine izin verdiği için Türkiye'deki kullanıcılar rahatlıkla bakiye yükleyebilirler. Yüklediğiniz bakiyenin çok küçük bir yüzdesi kadarını komisyon olarak alsa da, yapacağınız alım işleminde soruna yol açacak bir ücret değildir.

Alacağınız Skinin ekran görüntüsünü görün, yeni veya eskimiş olanları arasında seçin yapın ve float değerlerine göz atın.

BUFF Market APK İndir

Steam API key dolandırıcılığını piyasada yer almış herkes biliyordur. Lakin bilmeyenler için; skinlerinizi ve Steam öğelerinizi çalmakta büyük rol oynayan API key, çoğu takasta dolandırıcılığı yol açmaktadır. Çeşitli sitelere Steam hesabınızı bağladıysanız ve Steam API key kodunuz halihazırda varsa, kesinlikle kaldırmalı ve bunu her takasınızda kontrol etmelisiniz.

BUFF Market APK, kullanıcılara güvenli bir takas sunmak için P2P doğrudan ticareti sunmaktadır. Bu özellik, sizi API dolandırıcılığından ve 7 günlük bekleme süresinden korumaktadır. Siz de BUFF Market APK indirin ve istediğiniz skini alın veya satın.

BUFF Market - CS2 Skin Takas Uygulaması Özellikleri