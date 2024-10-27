Bus Frenzy APK, kaos halinde park etmiş araçları birbirinden ayırmanız gereken bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android bulmaca oyunları arasında yer alan Bus Frenzy APK, oyunculara farkllı ve eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Piyasadaki aynı türdeki bulmaca oyunlarından sıkıldınız mı? Bus Frenzy ile birlikte hem eğlence ihtiyacınızı giderebilir hem de kafanızı yorabilirsiniz.

Bus Frenzy APK'da, park halinde olan kümelenmiş arabaları ayırmaya çalışıyorsunuz. Arabaların hepsi küme halinde ve farklı yöne dönmüş haldedir. Kaos içerisinde olan bu araçları kurtarmak için üzerlerine tıklayın ve hareket etmesini sağlayın.

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İlgi çekici bulmaca mekaniğiyle karşımıza çıkan bu yapım, neredeyse her bölümünde zorlu ve benzer yapıda bulunmaktadır. Sadece araçların çoğaldığını ve çıkış yolunun azaldığını ilerleyen seviyelerde görebilirsiniz.

Her araba farklı renktedir ve üzerinde nereye hareket ettiğinin işareti bulunur. Bu özelliklerden yola çıkarak bulmacayı çözmeli ve asla yanlış araca tıklamamalısınız.

Siz de Bus Frenzy APK indirin ve kaos halinde park etmiş araçları birbirinden ayırın!