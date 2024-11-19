Bus Out APK, otobüsleri içerisinde bulunduğu kaos ortamından kurtarmaya çalıştığınız bir Android bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

250'den fazla zorlu seviyeye sahip olan Bus Out APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Kaos halinde park etmiş tüm araçları olduğu yerden çıkarmalı ve kaza yapmamalısınız. Son zamanların popüler bulmaca türü olan bu tür, farklı varyasyonlarla karşımıza çıkmaya ve zorlu seviyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bus Out oyununda tüm otobüslerin üzerinde nereye doğru hareket edeceği gösterilmektedir. Arkaya, öne, sağa veya sola hareket eden otobüsleri analiz ederek, bulmacaları çözmelisiniz.

Her seviyede otobüse binmeyi bekleyen yolcular bulunuyor. Kimi zaman 200, kimi zaman ise 300 adet bulunan yolcuları bulmacaları çözerek aracınıza bindirmeli ve sıfıra ulaşana kadar devam etmelisiniz.

Bus Out APK İndir

Bus Out APK'daki bulmacaları arkadaşlarınızla birlikte yarışarak çözebilirsiniz. Arkadaşlarınıza meydan okuyun ve seviyeyi kimin daha hızlı bitirdiğine şahit olun!

Bulmaca modunun yanı sıra eğlenceli ve rahatlatıcı olan sürüş oyunlarında mola verebilirsiniz. Otobüs sürebilir veya daha basit olan bulmacalarda antrenman yapabilirsiniz.

Siz de bağımlılık yapıcı bir bulmaca deneyimi yaşamak istiyorsanız, Bus Out APK indirin ve tüm otobüsleri kaos içerisinden çıkarın!