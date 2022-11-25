Otobüs simülasyon oyunu olan Bus Simulator 2023 APK en çok tercih edilen mobil otobüs sürme oyunlarındandır.

Abdullah Yılmaz - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçekçi bir otobüs simülasyon oyunu oynamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz ilk oyunlar arasında Bus Simulator 2023 APK yer almaktadır. Direksiyonlu geçtiğinizde yolcuların istedikleri ikamete götürmek için yapmanız gerekenler oldukça basit ancak uzun bir araç olduğundan dolayı sürmesi de bir o kadar zor.

Gerçekçi grafikleri ile eğlenceli vakitler yaşayabileceğiniz ve boş zamanlarınızda vakit öldürebileceğiniz oyunlardan biri de Bus Simulator 2023 APK'dir.

Bus Simulator 2023 APK İndir

Oyun sadece basit bir otobüs sürme simülasyonundan ibaret değildir. Öyle ki birçok animasyonun bulunduğu oyunda, kişiler otobüsten inerken ya da binerken animasyonları bulunmakta aynı zamanda kapıları açıp kapatabileceğiniz bir tuş bulunmaktadır.

Aynı zamanda Sadece şehir içinde değil şehir dışında daha karda çölde birçok bölgede sürüşler gerçekleştirebileceğiniz oyun, birçok mod barındırmakta. Kariyer modu serbest sürüş modu bu modlar arasında yer almaktadır.

Hava koşullarının sizi etkileyeceğini unutmayınız. Otobüs özelleştirilebilir aynı zamanda çok oyunculu mod ile diğer oyuncularla birlikte bir rekabete girebilirsiniz. Direksiyon Üzerinde birden fazla fonksiyonun olduğunu unutmayınız ayrıca dünyayı keşfetmek Bus Simulator 2023 APK'de mümkündür. Çünkü Avrupa Amerika gibi birçok bölgede haritalar bulunmaktadır.

Sen de direksiyona geçip bir yandan yolcuları taşırken diğer yandan dünyayı keşfetmek istiyorsan Bus Simulator indirebilir ve bu maceraya ortak olabilirsin.

Her oyunda olduğu gibi bu Simulator 2023 APK'de de bazı farklar bulunmaktadır. Ancak bu sıkıntılar güncellemeler ile giderilecek gibi duruyor. Son olarak oyunun Türkçe dil desteğinin bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Bus Simulator 2023 APK Öne Çıkan Özellikleri

Birçok şehir

Araç özelleştirme

Birçok mod

Ayrıntılı mekanlar

Yüksek grafikler

Canlı sohbet

Birçok aksesuar