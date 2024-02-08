Camo Sniper APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz gündelik bir keskin nişancı oyunudur. Saklanan düşmanları bulun ve yeni seviyelerin kilidini açın!

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Camo Sinper APK, zekice saklanan düşmanları bulmaya çalıştığınız bir Android oyundur. Gittikçe zorlaşan seviyelerde düşmanları bulmanız da epey zorlaşacaktır. Taşın altında, ağaçların üzerinde, kamufle olmuş şekilde ve aklınıza ne geliyorsa her yerde saklanabilirler.

Bulduğunuz kamuflajlı düşmanları alt etmek için elinizde bir adet keskin nişancı tüfeği bulunuyor. Bu silahın dürbününü kullanarak, uzak yerleri arayabilir ve düşmanınıza doğru nişan alabilirsiniz. Ayrıca sadece aynı silahları değil, marketten alacağınız farklı mühimmatları da kullanabiliyorsunuz.

Camo Sniper APK İndir

Genel olarak bulmaca ve aksiyon tarzı oyunlardan hoşlanan kullanıcılar, Camo Sniper'ı keyifle oynayacaktır. Hem bir arayış içerisinde hem de bulduğunuz düşmanları öldürüyor olmanız, oyuna farklı bir hava katmaktadır. Siz de Camo Sniper indirerek, gündelik hayatınızda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Oyun, aynı zamanda hem ses hem de grafiksel anlamda kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. Her ne kadar basit bir görselliğe sahip olsa da, oyunun türü buna çokça uyum sağlıyor.

Camo Sniper APK Özellikleri