Candy Crush Soda Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24,374
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici King.com
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Candy Crush Soda Saga, popüler şeker eşleştirme oyunu Candy Crush'ın yeni modlarla zenginleştirilmiş sürümü.
Candy Crush Soda Saga, popüler eşleştirme oyunu Candy Crush’ın devamı niteliğinde hazırlanmış, mobilin yanı sıra Windows platformunda da karşımıza çıkıyor. Yeni oyun modları ve animasyonlarla her zamankinden daha çekici ve daha bağlayıcı hale getirilen yeni Candy Crush oyununda yine ekstra can istemek için Facebook arkadaşlarımızı bildirim yağmuruna tutuyoruz.
Candy Crush Soda Saga Özellikleri
- Rengarenk içerikler,
- Birbirinden zorlu seviyeler,
- Basitten zora doğru oynanış,
- Çeşitli kombo ve görsel efektler,
- Basit bir oynanış yapısı,
- Düzenli güncellemeler,
- Yepyeni içerikler,
Oynaması basit ve eğlenceli olduğundan her yaştan oyuncusu bulunan şeker eritme oyunu Candy Crush’ın popülerliğini bir yana bırakırsak Candy Crush Soda Saga aynı konseptte olmasına rağmen kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşmayı başardı. Son olarak Windows platformuna taşınan oyunda gözümüze ilk çarpan geliştirilmiş ve animasyonlarla daha çekici hale getirilmeye çalışıldığı belli görseller. Oyun ekranında şekerleri eritirken hele ki üst üste kombo yaptığımızda beliren animasyonlar oyunu bambaşka bir havaya sokmuş. Tabii ki bunda animasyonları öne çıkaran şeker balığı, şeker ayısı gibi figürlerin de rolü büyük.
Yeni karakter ve modların eklendiği devam oyununda da bölüm bölüm ilerliyoruz. Hedefimiz her bölümün başında kısa süreliğine beliriyor ve hedefimize ulaştığımızda sonraki bölüme atlıyoruz. Geçmekte zorlandığımız bölümlerde yardımcı olacak sınırlı sayıda güçlendiriciler yine karşımızda. Canlarımızı harcadığımızda yardımımıza koşacak Facebook arkadaşlarımız da bir dokunuş ötemizde. Oynanışı stili de farklılık göstermiyor. Basit kaydırma hareketiyle stratejik bir şekilde şekerleri tablodan yavaş yavaş eritiyoruz.
Windows 10 ile önyüklü geleceği söylenen ancak ayrı olarak indirebildiğimiz Candy Crush oyununu oynadıysanız, yeni modlarla zenginleştirilmiş yüzlerce bölüm içeren devam oynunu Candy Crush Soda Saga’yı da indirip başlamanızı öneririm.
Candy Crush Soda Saga İndir
Android, iOS, WindowsPhone ve Windows platformları için ücretsiz olarak yayınlanan Candy Crush Soda Saga eğlenceli yapısı ile günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaştı. 2016 yılında lansmana çıkan oyun bir dönem ülkemizde de viral olurken hala varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Yayınlanmasından bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım, hala aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikler sunmaya devam ediyor.
Candy Crush Soda Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 278,114
- DOSYA BOYUTU 44.00 MB
- Üretici King.com
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Candy Crush Soda Saga ile soda sesleri eşliğinde şekerleri patlatın. Yalnız biraz dikkatli olun zira şekerler bu sefer aşağıdan yukarıya doğru patlıyor.
Candy Crush Saga, her yaşta herkesin severek oynadığı ve bağımlısı olduğu bir oyun. Oyunda şekerleri eriterek yeni bölümlere geçiyorsunuz fakat oyun göründüğü kadar kolay değil. Öncelikle belirli bir strateji ile ilerlemeniz gerekiyor. Kendi kurduğunuz strateji ile sihirli şekerler yapıp bu şekerler ile bölümleri daha rahat geçebiliyorsunuz.
Candy Crush Soda Saga ise King tarafından üretilen Candy Crush Saga serisinin en yeni üyesi. Bu oyun ağırlıklı olarak sodaya yönelmiş ve oyunun grafikleri tamamıyla sodaya bağlı olarak geliştirilmiş. Mesela şekerler sodaya benziyor ve erittğinizde soda asitine benzer bazı sesler çıkıyor. Oyun en önemli özelliği ise şekerlerin yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru ilerlerlemesi.
Oyun 75 bölümden oluşuyor. Oyunun bölüm sayısının az olduğunu düşünmeyin. Henüz Candy Crush Saga'nın tüm bölümlerini bitirememiş binlerce kullanıcı var. Bu oyunun diğer bir güzel özelliği ise arkadaşlarınızla beraber eş zamanlı olarak oynayabilmeniz. Şeker eritme keyfini arkadaşlarınız ile birlikte yaşayabileceksiniz.
Oyunun Genel Özellikleri:
- Ağız sulandıran grafikler
- Sodaya bulanmış onlarca karakter
- Zorlu seviyeler
- Arkadaşlarınızın oyundaki durumlarını görebilmek
Candy Crush Soda Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,091
- Üretici King.com
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Candy Crush Soda Saga, eşleştirme oyunlarının öncüsü sayılabilecek Candy Crush'ın devam niteliği taşıyan bir versiyonu.
Candy Crush Soda Saga dünya üzerinde milyonlarca hayranı olan Candy Crush oyununun devamı niteliğini taşıyan bir yapım. Candy Crush hayranlarına herhangi bir lafım yok fakat bu oyunun artık kabak tadı verdiğini düşünmekteyim. Üç aynı şekeri birleştirip patlattığımız bir oyunun üzerine ne gibi bir yenilik koyulabilir ki? Eminim ki üreticiler bu konuda epey kafa yormuşlar ve „neden soda olmasın?“ cevabını vermişler.
Şimdi tüm önyargılarımdan sıyrılıp oyunu incelemeye geçeyim. Candy Crush Soda Saga’da toplamda 140 farklı bölüm bulunuyor ve bu bölümler daha önceki serilerden alıştığımız gibi kolaydan zor doğru gitmekte. Oyundaki temel amacımız aynı bırakılmış. Aynı üç veya daha fazla şekeri yan yana getirerek yok olmalarını sağlıyoruz.
Elbette oyuna yeni oyun modları eklenmiş ki zaten asıl beklediğimiz nokta da burası. Soda şişelerini ve şekerleri eşleştirip jelibon ayıları kurtarmaya çalışıyoruz. Grafikleri de elden geçirilen oyunda yapımcıların deyimiyle „ağız sulandıran grafikler“ yer alıyor.
Banka kuyruklarınızda oynayabileceğiniz zaman öldürmelik bir oyun arıyorsanız Candy Crush Soda Saga tam size göre. Eğer kaliteli oyunlara değer veriyorsanız ve aradığınız şey hikaye derinliği ise başka bir alternatife göz atmanız yerinde olacaktır.
Candy Crush Soda Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,987
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici King.com
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Candy Crush Soda Saga, Windows Phone'da da bulunan popüler şeker eşleştirme oyunu Candy Crush'ın devamı.
Candy Crush Soda Saga, yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanmayı başaran üçlü eşleştirme oyunu Candy Crush’ın animasyonlar ve modlarla zenginleştirilmiş sürümü. Windows Phone platformunda resmi olarak karşımıza çıkan oyunda şekerleri yemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kolay oynanışa sahip olmasına rağmen ilginç bir şekilde içerisine çeken popüler şeker eşleştirme oyunu Candy Crush’dan kendinizi kaptıranlar arasındaysanız yeni karakterlerin bulunduğu görsellerin daha çekici hale getirildiği devam oyunu Candy Crush Soda Saga’ya bayılacaksınız. Ekstra can almak için Facebook arkadaşlarınızı dürtmeye hazırlanın.
Telefonumuza ücretsiz indirip oynayabildiğimiz yeni Candy Crush oyununda dört farklı oyun modu bulunmakta. Şeker ayıları kurtarmaya çalıştığımızda soda, yeşil sodalı şekerleri şeker balığa dönüştürmeye çalıştığımız yeşil soda, buz kırıp şeker ayıları serbest bırakmaya çalıştığımız şekerleme ve son olarak ayıları serbest bırakmaya çalıştığımız bal, oyunda karşımıza çıkan yeni modlar arasında. Tabii ki yeni modlar beraberinde yeni kombinasyonları getirmiş. Artık üç şeker yerine yedi hatta sekiz şeker eşleştirmemiz gerekiyor.
Oyunda yeni modlar ve animasyonlar dışında farklılık yok. Yine farklı görevler içeren yüzlerce bölüm bizleri bekliyor. Geçemediğimiz bölümlerde belli bir sayıdan sonra parayla satılan güçlendiricilerden veya Facebook arkadaşlarımızdan yardım alabiliyoruz. İnternete bağlandığımızda Facebook arkadaşlarımızın puanları da görebiliyoruz.