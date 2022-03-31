Candy Crush Soda Saga, popüler şeker eşleştirme oyunu Candy Crush'ın yeni modlarla zenginleştirilmiş sürümü.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Candy Crush Soda Saga, popüler eşleştirme oyunu Candy Crush’ın devamı niteliğinde hazırlanmış, mobilin yanı sıra Windows platformunda da karşımıza çıkıyor. Yeni oyun modları ve animasyonlarla her zamankinden daha çekici ve daha bağlayıcı hale getirilen yeni Candy Crush oyununda yine ekstra can istemek için Facebook arkadaşlarımızı bildirim yağmuruna tutuyoruz.

Candy Crush Soda Saga Özellikleri

Rengarenk içerikler,

Birbirinden zorlu seviyeler,

Basitten zora doğru oynanış,

Çeşitli kombo ve görsel efektler,

Basit bir oynanış yapısı,

Düzenli güncellemeler,

Yepyeni içerikler,

Oynaması basit ve eğlenceli olduğundan her yaştan oyuncusu bulunan şeker eritme oyunu Candy Crush’ın popülerliğini bir yana bırakırsak Candy Crush Soda Saga aynı konseptte olmasına rağmen kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşmayı başardı. Son olarak Windows platformuna taşınan oyunda gözümüze ilk çarpan geliştirilmiş ve animasyonlarla daha çekici hale getirilmeye çalışıldığı belli görseller. Oyun ekranında şekerleri eritirken hele ki üst üste kombo yaptığımızda beliren animasyonlar oyunu bambaşka bir havaya sokmuş. Tabii ki bunda animasyonları öne çıkaran şeker balığı, şeker ayısı gibi figürlerin de rolü büyük.

Yeni karakter ve modların eklendiği devam oyununda da bölüm bölüm ilerliyoruz. Hedefimiz her bölümün başında kısa süreliğine beliriyor ve hedefimize ulaştığımızda sonraki bölüme atlıyoruz. Geçmekte zorlandığımız bölümlerde yardımcı olacak sınırlı sayıda güçlendiriciler yine karşımızda. Canlarımızı harcadığımızda yardımımıza koşacak Facebook arkadaşlarımız da bir dokunuş ötemizde. Oynanışı stili de farklılık göstermiyor. Basit kaydırma hareketiyle stratejik bir şekilde şekerleri tablodan yavaş yavaş eritiyoruz.

Windows 10 ile önyüklü geleceği söylenen ancak ayrı olarak indirebildiğimiz Candy Crush oyununu oynadıysanız, yeni modlarla zenginleştirilmiş yüzlerce bölüm içeren devam oynunu Candy Crush Soda Saga’yı da indirip başlamanızı öneririm.

Candy Crush Soda Saga İndir

Android, iOS, WindowsPhone ve Windows platformları için ücretsiz olarak yayınlanan Candy Crush Soda Saga eğlenceli yapısı ile günümüze kadar milyonlarca oyuncuya ulaştı. 2016 yılında lansmana çıkan oyun bir dönem ülkemizde de viral olurken hala varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Yayınlanmasından bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım, hala aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikler sunmaya devam ediyor.