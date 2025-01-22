Car Company Tycoon APK, otomobil markanızı oluşturup mükemmel araçlar ürettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Sıfırdan motorlar geliştirin ve mükemmel tasarımlarla buluşturarak en iyi otomobil markası olun!

Berkcan Aktürk - 10 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

1970'li yıllardan günümüze kadar uzanan yolculuğa tanıklık edeceğiniz Car Company Tycoon APK, kendi araba üretim markanızı oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kapsamlı içerikleriyle birlikte araba sever oyuncuların için mükemmel tasarlanan oyunda, kendi aracınını tasarlayın ve marketin lideri olmaya çalışın.

Arabanın sadece dış kısmı değil, aynı zamanda motor ve iç aksamlarını da tasarlayacaksınız. Güçlü bir V12 veya verimli bir 4 silindirli motorlardan oluşan araçları üreterek, kullanıcılara çeşitli seçenekler sunabilirsiniz.

Car Company Tycoon'da, aracınızın soğutma sisteminden egzoz testlerine, eksantrik millerinden turboşarjlara kadar her türlü ayarlamasını yapacaksınız. Yüzden fazla özelleştirme seçeneği ile birlikte mükemmel motorunuzu oluşturabilirsiniz.

Car Company Tycoon APK İndir

Car Company Tycoon APK, tarihsel bir ilerleyişle tüm otomobil sektörünü deneyimlemenize olanak tanıyor. Geçmişten günümüze doğru yol alacak ve her farklı dönemde otomobiller üreteceksiniz.

Tüm bu süreçler içerisinde rakiplerinize karşı galip gelmek istiyorsanız, çağa ayak uydurmalı ve modernlik ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Doğru bir strateji izleyerek, pazar talebine ve müşteri tercihlerine en uygun olan otomobili yaratabilirsiniz.

Siz de Car Company Tycoon APK indirin ve mükemmel özelliklere sahip olan otomobilleri geliştirin!

Car Company Tycoon Oyunu Özellikleri