Car Crash Test APK, araba kazalarını simüle edebileceğiniz gerçekçi bir mobil oyundur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Car Crash Test APK, farklı modları içerisinde barındıran bir kaza simülatörüdür. Stresinizi atmak istiyorsanız, arabanızı seçin ve yollara koyulun. İster serbest haritada otomobilinizi sürün, ister arabalara çarparak gerçekçi bir kaza deneyimi yaşayın.

Farklı araç seçeneklerini oyunculara sunan Car Crash Test oyununda, istediğiniz türden bir aracı seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. Farklı mod ve araç seçenekleriyle birlikte kapsamlı bir oyun deneyimi sunan bu oyunda, çeşitli modlarda kazaları simüle edebilirsiniz.

Car Crash Test APK İndir

İlk olarak araba çarpışmalarını test edeceğiniz modlardan birini seçmelisiniz. Ardından, basit kontroller ve dinamik trafik sistemi ile nefes kesici sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Car Crash Test APK, basit kontrollerin yanı sıra tatmin edici orta seviye grafiklere ve ortamlara sahiptir. Siz de Car Crash Test APK indirin ve mobil cihazlarınızda eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşayın!

Car Crash Test Oyunu Özellikleri