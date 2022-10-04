Car Dealer Simulator APK

Araba alıp satmak isteyenler için tercih edilebilecek araba alıp satma oyunu Car Dealer Simülatör APK.

Abdullah Yılmaz - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba alıp satmayı sevenler ve bir galeri kurmak isteyenler için tercih edilebilecek oyunlar arasında yer alan Car Dealer Simülator APK, sizi karşılayan rehberi ile karşınıza geliyor. Fakat, bir şeyler alıp satmanın kolay olmadığını şimdiden belirtelim. Öyle ki birçok oyuncu araba alım satım işlemi yaptıktan sonra düşük oranda kâr ettiklerini söylüyor.

Car Dealer Simülatör APK İndir

Oyunda belli bir bütçeniz bulunmaktadır. Bu bütçe ile yeni arabalar satın alabilir veya hali hazırda bulunan araçlarınızı tamir edebilirsiniz. Fakat, birçok kullanıcı oyunun birçok özelliği için ücret ödemeniz gerektiğini söylüyor. Ücretsiz olsa dahi birçok özelliğinin bir dezavantaj olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Karmaşık bir arayüze sahip olan oyun sizi karşılayan rehberi sayesinde birçok özelliği tanıtmakta ama bu durum boş vakitlerinde zaman öldürmek isteyen oyuncular için birer dezavantaj. Çünkü zaten birçok kişi mobil oyunları eğlenceli vakitler geçirmek için indirmekte.

Ben yine de bu zahmetlere katlanırım derseniz Car Dealer Simülatör APK'yı indirdiğinizde sizin için harika bir oyun olabilir.

Car Dealer Simülatör APK birçok tecrübeyi de size kazandırdığını belirtmeden geçmeyelim. Bu sayede tıpkı gerçek hayatta araba alım satın işine girmiş gibi bir his yaratabilir. Ne kadar kötü yorumlara sahip olsa dahi bir yandan da gerçekten tecrübe kazandıracak emek isteyen bir oyun olmaktadır.

Ayrıca, Car Dealer Simülatör APK'yı indirip cihazınıza kurduğunuzda internetinizin olmasına gerek olmadığını da belirtmek isteriz. Siz de deneyim sahibi olmak istiyorsanız bu oyuna bir göz atabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz.