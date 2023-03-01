Car Driving School Simulator APK Android sürüş simülatörü oyununda trafik kurallarına uyarak görevleri tamamlıyoruz.

Erkan Calp - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car Driving School Simulator APK, trafik kurallarına uyarak görevleri tamamlamaya çalıştığınız, çok oyunculu mod da içeren sürüş simülasyonu oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir yüzlerce sürüş simülatörü oyunundan biri olan Car Driving School’da nasıl ilerleyeceğiniz size kalmış. İster görevlere girin, ister şehirde serbestçe dolaşın, isterseniz de dünya genelinde oyuncularla yarışın!

Car Driving School Simulator APK İndir

Mobil platformdaki çoğu sürüş simülasyonu oyunu gibi orta seviye grafiklere sahip olan Car Driving School Simulator, Android telefon kullanıcılarının favori oyunlarından biri. Sadece Android platformunda 5 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan sürüş simülatöründe 30’a yakın farklı türde araç (araba, 4x4 arazi aracı, kamyonet, otobüs…) ile şehrin sokaklarında kurallara uyarak turluyorsunuz. Seviyenizi ilerletmek, kilitli öğelere ulaşmak için kolaydan zora doğru ilerleyen görevleri tamamlıyorsunuz. Tüm görevler bittiğinde oyun da bitmiyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla kurallı yarışlara katılıyorsunuz. İlk kez araba simülasyonu oyunu oynayacaklar düşünülerek eğitim bölümü de hazırlanmış. Eğitim dersinde kuralların tümü öğretiliyor.

3 kategoride 28’den fazla eşsiz araba: Oyun geniş bir araba seçeneğine sahip. Sedan, kamyonet, güçlü araba, 4x4, otobüs, süper araba ile fazlasıyla sürüş becerilerinizi test edin.

Gerçekçi trafik: Şehirde araba kullanmak başlı başına zordur özellikle de kurallara uymanız gerektiğinde. Ama düşünmeniz gereken tek şey bu değil! Gezineceğiniz alanlar gerçekçi trafikle doludur. Çarpmamaya dikkat edin.

Online çok oyunculu serbest dolaşma modu: Tek oyunculu tüm görevleri tamamladığınızda veya yalnızca daha hızlı sürmek istediğinizde yeni çok oyunculu modu deneyin. Orada yasalara uygun sürüş için puanlar alırsınız, toplanabilir ek bonuslar da vardır. İnternet üzerinden yerel veya global olarak diğer oyuncularla rekabet edin ve en iyi sürücünün kim olduğunu gösterin.

Oynaması ücretsiz: Ana oyun modunu oynamak için tamamen ücretsizdir, baştan sonra hiçbir koşula bağlı kalmadan! Oyunu kolaylaştırmak için kuralları biraz değiştiren ekstra oyun modları isteğe bağlı uygulama içi satın almalarla oynanabilir.

Car Driving School APK oyun indir