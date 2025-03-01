Car Mechanic Shop Simulator, kendi araba parçacı dükkanınızı oluşturduğunuz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kapsamlı bir simülasyon oyunu olan Car Mechanic Shop Simulator, araç bakım ve onarım dünyasına sizi sokuyor. Araba tamir imparatorluğunuzu kurduğunuz bu oyunda, araba parçaları satın ve mağazanızda her türlü hizmeti müşterilerinize sağlayın.

Küçük bir tamircide yolculuğunuza başlayacaksınız. Gittikçe kendinizi geliştirerek otomobil parçaları, çeşitli aksesuarlar ve diğer parçalar için lider bir şirket haline geleceksiniz. Yağ filtrelerinden lastiklere, fren balatalarından motor parçalarına kadar her türlü seçeneği stoğunuzda bulundurun.

Parçaları tedarik etmek için bilgisayarınızı kullanabilir ve parça satın alabilirsiniz. Aldığınız parçaların fiyatları çok önemlidir. Az fiyata alıp, çoka satmak için doğru parçaları satın alın ve işletmenizi geliştirin.

Car Mechanic Shop Simulator İndir

Çeşitli tasarım seçeneklerini kullanarak dükkanınızı dekore edebilirsiniz. Daha fazla müşteri çekmek istiyorsanız, temaları doğru seçin, geniş yelpazede ürünler satın ve müşterilerinize en uygun fiyattan hizmet verin.

Siz de Car Mechanic Shop Simulator indirin ve kendi parçacı dükkanınızı oluşturun!

Car Mechanic Shop Simulator Sistem Gereksinimleri