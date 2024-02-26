Araba bayiliği oluşturmaktan drag yarışlarına kadar oyunculara sunan Car Saler Simulator Dealership APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi araba bayiliğinizi oluşturduğunuz Car Saler Simulator Dealership APK oyununda, arabalar satın alın ve üzerine kar koyarak satın. Düşük bir ticaret adamı olarak oyuna başladığınızı unutmayın ve mahallelerden, açık artırmalardan veya özel satıcılardan bütçeniz kadar araç satın alın.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu oyun, simülasyon oyunları arasında üst sıralarda yerini almış durumda. Araba ve alım-satım işlerinden hoşlanan kullanıcılar, Car Saler Simulator'de keyifli bir deneyim yaşayabilirler. Gerek araç ticaretleri gerekse de araç özelleştirmeleri açısından kapsamlı mekanikleri oyunculara sunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra arabalarınızı drag yarışlarına da sokabilirsiniz. Klasik arabalardan mı, yoksa lüks arabalardan mı hoşlandığınıza karar vererek satım alımlarınızı gerçekleştirin ve araçlarınızı yarışlara sokun. Eğer satın aldığınız araçta özelleştirme veya sorun giderme işlemleri yapmak istiyorsanız, bütçenizi kullanarak modifiye işlemleri de yapabilirsiniz.

Car Saler Simulator Dealership APK İndir

Arabalarınızı satarken bireysel müşterilere mi, yoksa firmalara mı satacağınıza karar vermelisiniz. En iyi fiyatı almak için acele etmeyin ve en yüksek kar oranından araçlarınızı satın. Ayrıca işinizi büyüttükçe yeni çalışanları işe alarak, showroomunuzu genişletebilir ve daha fazla araba sergileyebilirsiniz.

Siz de Car Saler Simulator Dealership APK indirin ve akıllı telefonlarınızda simülasyon deneyimi yaşayın.

Car Saler Simulator Dealership Mobil Oyunu Öne Çıkan Özellikleri