Card Shop Simulator Multiplayer, arkadaşlarınızla birlikte kart dükkanı açabildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunları arasında yer alan Card Shop Simulator Multiplayer, arkadaşlarınızla kendi kart mağazanızı açabildiğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Mütevazi küçük bir dükkanla başlayacağınız bu yolda, arkadaşlarınızın önüne geçin ve en büyük mağazayı oluşturmaya çalışın.

Her mağazada olduğu gibi kazanç sağlamaya çalışmalı ve diğer oyuncularda daha zengin olmaya çalışmalısınız. Dükkanınızı dekore edin, rafları yerleştirin ve ürün tedarik edin. Kart paketleri satarak kazandığınız paralarla işinizi büyütün ve istediğiniz paketleri açmanın tadını çıkarın.

Card Shop Simulator Multiplayer İndir

Card Shop Simulator Multiplayer, oyunculara sadece kart alım-satım deneyimi sunmuyor. Eğlenceli içeriklere de ev sahipliği yapan bu oyunda, kart savaşları yapabilir ve stratejinizi konuşturarak rakibinizin kartlarını alabilirsiniz. NPC veya arkadaşlarınızla kar savaşları oynayın, kazandığınız kartları koleksiyonunuza katın ve yüksek fiyattan satın.

Siz de Card Shop Simulator Multiplayer İndirin ve kendi kart satış mağazanızı oluşturun!

Card Shop Simulator Multiplayer Sistem Gereksinimleri