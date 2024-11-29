Cats Hidden in Christmas, elle çizilmiş resmin içerisinde saklanan kedileri bulmaca çalıştığınız bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Travellin Cats tarafından geliştirilen ve yayınlanan Cats Hidden in Christmas, 100 adet kediyi bulmaca çalıştığınız bir bulmaca oyunudur. Geliştiricinin daha önceki oyunlarını oynadıysanız, Cats Hidden in Christmas oyununun da alışılagelmiş bir yapıda olduğunu göreceksiniz.

2 Aralık 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan bu oyunda, resim üzerinde saklanan kedileri bulmaca çalışacaksınız. Tüm kediler kolay ve zor olmak üzere her ayrıntının arkasına saklanmış durumdadır. Bulduğunuz kedilerin üstüne tıklayın ve hepsini tamamlamaya çalışın.

Elle çizilmiş arka plan, oyunculara mükemmel bir görsel yapı sunuyor. Gece ve aydınlık modda kedileri arayabilir ve kısık seste çalan rahatlatıcı müzikle keyfinize keyif katabilirsiniz.

Zorlandığınız anlarda oyunun ipucu sistemini kullanabilirsiniz. Sınırlı sayıda olan bu ipuçlarını doğru anlarda kullanın ve tüm kedileri eksiksiz bulun!

Cats Hidden in Christmas İndir

Cats Hidden in Christmas'ta kedileri bulurken, aynı zamanda da zamanla mücadele edeceksiniz. Sade bir bulmaca oyunu olmanın dışında liderlik tablosu gibi yarışma sistemini de içerisinde barındırmaktadır. En kısa sürede tüm bulmacayı bitirerek, birinci olabilirsiniz.

Siz de Cats Hidden in Christmas indirin ve yılbaşı temalı kedi bulmaca oyununu deneyimleyin!

Cats Hidden in Christmas Sistem Gereksinimleri