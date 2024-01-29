Bilgisayarlarda oynayabileceğiniz nesne bulma oyunu olan Cats Hidden in Georgia'da, saklanan 100 adet kediyi bulun ve sıralama tablosunda yükselin.

Berkcan Aktürk - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cats Hidden in Georgia oyununda, amacınız Gürcistan sokaklarında saklanan ve bulunmayı bekleyen onlarca kediyi bulmaktır. Oldukça karışık halde olan bu resimde işiniz baya zor olacaktır, çünkü kediler her yerde olabilir.

Cats Hidden, görsel zekanız ve dikkat beceriniz iyiyse zorlanmayacağınız oldukça keyifli bir bulmaca oyunudur. Aynı oyunun farklı ülkelerdeki versiyonu da Steam’de bulunmaktadır. Hangi ülkenin sokaklarında gezmek istiyorsanız o ülkeyi tercih edin ve kedileri başıboş bırakmayın.

Her bölümde Gürcistan’ın farklı bir köşesinde kedileri arıyor olacaksınız. Bazı bölümler kolay gelirken bazıları ise beyninizi yakabilir. Boş zamanlarınızda keyifli vakit geçirerek eğleneceğiniz, aynı zamanda da Gürcistan sokaklarında turlayabileceğiniz Cats Hidden, 12 Şubat 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Cats Hidden in Georgia İndir

Haritalarda saklanmış olan 100 adet kediyi bulmak sizin elinizde. Eğer belli bir sürede kedileri bulabilirseniz, oyunun sıralama tablosunda yer alabilir ve üst sıralara tırmanabilirsiniz. Eğer en üst sıralara çıkmak istiyorsanız da, en kısa sürede tüm kedileri bulmalısınız.

Zorlandığınız zamanlar elbet olacaktır. Bu zamanlarda oyunda bulunan ipucu sistemine başvurabilir ve bazı kedilerin yeri hakkında küçük ipuçlarına sahip olabilirsiniz. Siz de saklanmış olan kedileri bulmak ve gündelik yaşamınızda keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, Cats Hidden in Georgia indirebilirsiniz.

Cats Hidden in Georgia Sistem Gereksinimleri