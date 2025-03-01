CepteTEB İşte uygulaması, ticari işletmeye sahip olan müşterilere Android cihazlar üzerinden birçok kolaylık sağlıyor.

Volkan Yılmaz - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CepteTEB İşte uygulaması, ticari işletmeye sahip olan müşterilere Android cihazlar üzerinden birçok kolaylık sağlıyor. Ticari müşterilere yönelik hazırlanan dijital bankacılık platformu CepteTEB İşte, finansal işlemler ve bilgilere kolayca erişim imkanı sunuyor. Hesap hareketlerinizi inceleyebileceğiniz uygulamada, toplam varlık ve borçlarınızı anında görüntüleyebiliyorsunuz.

CEPTETEB İŞTE İndir

Kredi kartlarınızın güncel borç ve limit değerlerini de gösteren uygulamada, çeklerin QR kodlarını okutarak teminat durumunu sorgulatabilmeniz de mümkün.

Kredi ödemesi, POS blokesi çözme ve anlık POS cirosu görme gibi faydalı özellikler sunan CepteTEB İşte uygulamasında yatırım hesaplarınızı da inceleyebilirsiniz. Tüm bankacılık işlemlerinizi şubelere gitmeden kolayca halledebileceğiniz CepteTEB İşte uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

CEPTETEB İŞTE Uygulaması Özellikleri