CepteTEB İşte
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 233
- DOSYA BOYUTU 77 MB
- Üretici Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
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CepteTEB İşte uygulaması, ticari işletmeye sahip olan müşterilere Android cihazlar üzerinden birçok kolaylık sağlıyor.
CepteTEB İşte uygulaması, ticari işletmeye sahip olan müşterilere Android cihazlar üzerinden birçok kolaylık sağlıyor. Ticari müşterilere yönelik hazırlanan dijital bankacılık platformu CepteTEB İşte, finansal işlemler ve bilgilere kolayca erişim imkanı sunuyor. Hesap hareketlerinizi inceleyebileceğiniz uygulamada, toplam varlık ve borçlarınızı anında görüntüleyebiliyorsunuz.
CEPTETEB İŞTE İndir
Kredi kartlarınızın güncel borç ve limit değerlerini de gösteren uygulamada, çeklerin QR kodlarını okutarak teminat durumunu sorgulatabilmeniz de mümkün.
Kredi ödemesi, POS blokesi çözme ve anlık POS cirosu görme gibi faydalı özellikler sunan CepteTEB İşte uygulamasında yatırım hesaplarınızı da inceleyebilirsiniz. Tüm bankacılık işlemlerinizi şubelere gitmeden kolayca halledebileceğiniz CepteTEB İşte uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
CEPTETEB İŞTE Uygulaması Özellikleri
- Hesap hareketleri inceleme
- Hızlı işlemler
- Çek kontrolü yapma
- Kredi ödemeleri
- POS blokesi çözme
- Anlık POS cirosu görme
- Kredi kartı borç ve limit değerleri
- Toplam varlık ve borçlar
CepteTEB İşte
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28
- DOSYA BOYUTU 222 MB
- Üretici Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
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CepteTEB İşte uygulaması üzerinden işletmenizin tüm finansal işlemlerini halledebilirsiniz.
İşletmenizde TEB ile çalışıyorsanız, CepteTEB İşte uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Sahibi olduğunuz ticari işletmede, Türk Ekonomi Bankası ile çalışıyorsanız CepteTEB İşte uygulaması sayesinde şube ve ATM’lere gitmeden bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Hesaplarınızdaki hareketleri inceleyebileceğiniz CepteTEB İşte uygulamasında, ticari kredi kartınızın güncel borç ve limit bilgilerini de görüntüleyebiliyorsunuz.
CepteTEB İşte uygulaması özelliklerine bakacak olursak;
- Hesap hareketleri görüntüleme
- POS blokesi kaldırma
- Anlık POS cirosu görüntüleme
- Toplam varlık ve borçlarınız
- Kredi kartı güncel borç ve limit bilgileri
- Güncel döviz kuru bilgileri
CepteTEB İşte İndir
Anlık POS cirosu görüntüleme ve POS blokesi çözme gibi araçların yer aldığı CepteTEB İşte uygulamasında, toplam varlık ve borçlarınızı da tek bir ekran üzerinden görebilirsiniz. Güncel döviz kuru bilgilerine de ulaşabileceğiniz CepteTEB İşte uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.