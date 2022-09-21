Champion Soccer Star APK ile kendi futbolcumuzu yaratacak ve dünyaca ünlü kulüplere transfer olmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android simülasyon ve rol oyunları arasında yer alan Champion Soccer Star APK ile genç bir futbolcu olarak rol alacak ve dünyanın tanıdığı bir yıldız olmaya çalışacağız. PES ve FIFA gibi oyunlarda yer alan kariyer modunda bir deneyim sunan Champion Soccer Star APK'da sıradan bir oyuncu olarak boy gösterecek ve kendimizi geliştirerek dünyanın önde gelen kulüplerinde futbol oynama fırsatı yakalamaya çalışacağız. Google Play üzerinde pek çok örneği bulunan bir oynanışı karşımıza çıkaran Champion Soccer Star APK, alışılmışın dışında oyuncu modellemelerine sahip. Oyuncu modellemeleri ile Roblox isimdeki oyunu andıran yapım, pixel olarak karakter modellemelerini karşımıza çıkarıyor. Gerçeklikten uzak ve renkli bir oynanış ile karşılaşacağımız oyunda gol atmak hiç kolay olmayacak. Kıran kırana geçen maçlarda kendimizi ispatlamaya çalışacağımız oyunda rekabet bir an olsun eksik olmayacak.

Champion Soccer Star APK Özellikleri

Keyifli oynanış atmosferi,

Transfer sezonu,

Oyuncu yaratma ve geliştirme,

Seçilebilir binlerce gerçek kulüp,

Çeşitli zorluklar,

Milli takım maçları,

Antrenman sistemi,

Geliştirilmiş fizik motoru,

Karakter özelleştirme,

Çevrimdışı olarak oynama,

40 MB yer kaplar,

Kilini açılacak çok sayıda başarım,

Stilize edilmiş grafikler eşliğinde keyifli bir oynanışı karşımıza çıkaran Champion Soccer Star APK'da internet bağlantısına ihtiyaç duymadan maçlara dahil olabileceğiz. Bir futbolcunun kariyerini simüle edeceğimiz yapımda futbolcumuzun formasını, spor ayakkabılarını, forma numarasını, ten rengine, saç stilini ve daha pek çok özelliğini dilediğimiz gibi özelleştirebileceğiz. Yüzlerce farklı animasyonunda yer aldığı mobil futbol oyununda farklı vuruş pozisyonları ile karakterimize has vuruşlar da seçebileceğiz.

Yapımda serbest vuruş, korner, penaltı ve daha pek çok pozisyon yer alıyor. Bu pozisyonlardan en çok hangisini yaparsak o konuda oyuncumuzun yetenekleri gelişmeye başlıyor. Örneğin maçta sürekli şut çektiğimizde karakterimizin şut gücü de artıyor. Oyun içerisinde bulunan kalecilerin harika bir yapay zekası olduğunu da belirtelim. Yani oyunda gol atmak o kadar da kolay bir iş olmayacak. Kilidi açılacak çok sayıda başarıma da sahip olan oyunda Brezilya, Arjantin, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore gibi pek çok ülke ve ligler arasından seçimler yapabileceğiz.

Champion Soccer Star APK İndir

İlk kez 2020'de lansmana çıkan ve Android platformunda sevilerek oynanan Champion Soccer Star APK, iki yıldır çeşitli güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye devam etti. Başarılı yapısı ile 5 milyondan fazla kez indirilen futbol simülasyon oyunu keyifli yapısı ile kitlesini artırmaya devam edecek gibi görünüyor. Champion Soccer Star APK ile kendi futbolcunuzu yaratabilir ve dünyanın önde gelen kulüplerine transfer olabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.