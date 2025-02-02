Cimri APK ile ürün ve fiyat karşılaştırması yaparak alışverişinizi ucuza kapatın.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cimri APK, ürün ve fiyat karşılaştırması yaparak alışverişinizi ucuza getirmenize yardımcı olan bir site ve mobil uygulaması da bulunuyor. Elektronik, akıllı telefon, saat, takı, ayakkabı, kitap, müzik aleti, oyuncak, spor aletleri ve daha birçok kategoride ürünü en uygun fiyata satın almanızı, vakitten tasarruf etmenizi sağlayan harika bir mobil uygulamadır.

Hepsiburada, n11, Amazon, Gittigidiyor, Trendyol, Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt ve diğer internetten alışveriş yapanların tercih ettiği güvenilir mağazalardan fiyat karşılaştırması yaparak satın almak istediğiniz ürünü en ucuza almanıza yardımcı olan müthiş bir Android uygulamasıdır.

Cimri APK İndir

Milyonlarca ürünün fiyatını 400’den fazla mağazada karşılaştırarak hem bütçenizi koruyan hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlayan Cimri Android uygulaması, fiyat alarmı özelliğiyle istediğiniz ürünün fiyatı düştüğünde anında haberdar ederek indirim fırsatını kaçırmamanızı sağlıyor.

Ayrıca ürünleri satın almadan önce nelere dikkat etmeniz hususunda da bilgilendirerek rehberlik hizmeti veriyor. Cimri APK indirerek, siz de alacağınız ürünü en ucuza satın alabiirsiniz.

Cimri Uygulaması Özellikleri