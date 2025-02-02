Cimri
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 947
- DOSYA BOYUTU 42 MB
- Üretici Cimri
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Cimri APK ile ürün ve fiyat karşılaştırması yaparak alışverişinizi ucuza kapatın.
Cimri APK, ürün ve fiyat karşılaştırması yaparak alışverişinizi ucuza getirmenize yardımcı olan bir site ve mobil uygulaması da bulunuyor. Elektronik, akıllı telefon, saat, takı, ayakkabı, kitap, müzik aleti, oyuncak, spor aletleri ve daha birçok kategoride ürünü en uygun fiyata satın almanızı, vakitten tasarruf etmenizi sağlayan harika bir mobil uygulamadır.
Hepsiburada, n11, Amazon, Gittigidiyor, Trendyol, Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt ve diğer internetten alışveriş yapanların tercih ettiği güvenilir mağazalardan fiyat karşılaştırması yaparak satın almak istediğiniz ürünü en ucuza almanıza yardımcı olan müthiş bir Android uygulamasıdır.
Cimri APK İndir
Milyonlarca ürünün fiyatını 400’den fazla mağazada karşılaştırarak hem bütçenizi koruyan hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlayan Cimri Android uygulaması, fiyat alarmı özelliğiyle istediğiniz ürünün fiyatı düştüğünde anında haberdar ederek indirim fırsatını kaçırmamanızı sağlıyor.
Ayrıca ürünleri satın almadan önce nelere dikkat etmeniz hususunda da bilgilendirerek rehberlik hizmeti veriyor. Cimri APK indirerek, siz de alacağınız ürünü en ucuza satın alabiirsiniz.
Cimri Uygulaması Özellikleri
- Zamandan tasarruf: Ürünlerin mağazalardaki fiyatlarını listeleme
- Fiyat alarmı: Ürünün fiyatı düştüğü anda anında haberdar etme
- Ürün ve fiyat karşılaştırma: Ürünleri teknik özellik ve fiyatları açısından birbiriyle karşılaştırma
- Ürün filtreleme: Doğru ürünleri kolayca bulmanızı sağlayan detaylı filtreleme
Cimri
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 137
- DOSYA BOYUTU 50 MB
- Üretici Cimri
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Cimri mobil uygulaması üzerinden ürün ve fiyat karşılaştırması yapın, alışverişinizi ucuza getirin.
Cimri, ürün özellikleri ve fiyat karşılaştırması yaparak alışverişinizi ucuza getirebileceğiniz harika bir mobil uygulamadır. Milyonlarca ürünün fiyatını aralarında Amazon, n11, Hepsiburada, Teknosa, Vatan, MediaMarkt’ın da olduğu 400’den fazla mağazada karşılaştırıp hem zamandan tasarruf edecek hem de istediğiniz ürünü en uygun fiyata satın alacaksınız.
İnternetten alışveriş yapıyorsanız bu uygulama telefonunuzda kesinlikle olmalı. Online alışveriş yapanların akıllı telefonunda kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm alışveriş uygulaması daha doğrusu ürün fiyat karşılaştırma uygulamasıdır.
Cimri İndir
Akıllı telefon, tablet, akıllı saat, televizyon, bilgisayar, beyaz eşya, mobilya, dekorasyon ürünleri, mutfak gereçleri, bebek arabası, bebek bezi, bebek arabası, ayakkabı, takı, kitap, müzik aleti, oyun konsolu, spor aletleri, petshop ürünleri, yüz ve cilt bakım ürünleri, kısacası satın alınabilecek tüm ürünleri kategoriler ve detaylı filtreleme seçeneğiyle kolayca bulup fiyat karşılaştırması yapabileceğiniz harika bir uygulamadan bahsediyorum.
Aradığınız ürün hangi mağazalarda satılıyor? Ürün en düşük fiyata hangi mağazada var? Ürün hakkında ne yorumlar yapılmış? Hangi mağaza ücretsiz kargo seçeneği sunuyor? gibi satın alma aşamasında kafanıza takılan tüm soruları yanıtlayan bir uygulama Cimri.
Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Cimri uygulaması, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi fiyat karşılaştırmalarını sizlere sunmaktadır. Cimri indirin ve alacağınız ürünü en ucuza satın alın!