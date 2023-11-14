Classroom Aquatic APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50 MB
- Üretici Frog Knight Games
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Classroom Aquatic APK'da, su altı dünyasında bulunan yunus okulunda bir döneminizi geçirin ve sınavlarınızı tamamlayın.
Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz Classroom Aquatic APK'da, su altı okul simülasyonunu deneyimleyin ve yunusların arasındaki tek insan olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenin. Oyunda, hazırlıksız olduğunuz dönemdeki zorlukların üstesinden gelmeli ve sınavlarınızı en iyi şekilde geçmelisiniz.
Hazırlıksız olduğunuz için dersler hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Bu nedenle sınavlarda kopya çekin ve öğretmene sakın yakalanmayın. Sınıfın en üstüne çıkmak için elinizden gelen her şeyi yapmak zorundasınız. Sınıfı sabote edin, manipüle edin ve hile yapın.
Classroom Aquatic APK İndir
Koskoca bir dönem boyunca okulda tüm çılgınlıkları yapabilirsiniz. İsterseniz okulun içerisinde sörf yapın, isterseniz de hileli aksiyonların içine dalın. Ancak, bunları yaparken öğretmenlere yakalanmayın ve çelik uçlu parmaklarınızın üstünde durun.
Tuhaflıklarıyla dolu bu su altı dünyasında bir dönem geçirin ve sınavlarınızı tamamlayın. Siz de Classroom Aquatic APK indirerek, tamamlamanız gereken dalgıç öğrencisi rolünü bitirin.
Classroom Aquatic APK Özellikleri
- Su altı yunus okulunda bir dönem geçirin ve sınavlarınızı tamamlayın.
- Sınıfı ve öğretmenleri sabote edin.
- Sınavlarda kopya çekin ve asla yakalanmayın.
- Okul içerisinde sörf yapın.
- Gerçeküstü bu dünyaya dalın ve tek insan olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin.