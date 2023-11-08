Classroom Aquatic oyununda, ilginç su altı dünyasına adım atın ve yunuslar okulundaki maceranıza başlayın.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Su altında geçen ve bir okul öğrencisi canlandırdığınız Classroom Aquatic oyununda, yunuslarla yarışın ve sınıfın en iyisi olun. Yunuslar okulunda oynuyorsunuz ve bu okuldaki insan öğrenci sadece sizsiniz. Okyanusun tuhaflıklarıyla dolu bu okulda derslere girin ve sınavları en iyi şekilde yapın.

Hiçbir şekilde hazırlanamadığınız döneme girerken çok zorlanacaksınız ve bazı hileler yapmanız gerekecek. Sınıfın zirvesine çıkmak istiyorsanız hile yapmalı, sabotaj yapmalı ve diğer öğrencileri manipüle etmelisiniz. Sınavlarınızda kopya çekmek için, profesörün dikkatini dağıtın ve soruları kolayca yapın.

Classroom Aquatic İndir

Oyunu oynarken yoğun bir şekilde birinci şahıs deneyimi yaşayacaksınız. Ayrıca sanal gerçeklikte de oynayabildiğiniz Classroom Aquatic, aslında tam olarak bir sanal gerçeklik oyunu diyebiliriz.

Siz de Classroom Aquatic indirerek, yunus okulundaki sınavlarınızı geçin ve en iyi öğrenci olun. Sınıf arkadaşlarınızı sabote edin, sınavlarda kopya çekin ve farklı çılgınlıklara imza atın. Oyunun henüz çıkış tarihi belli olmasa da, pek yakında Steam kütüphanesinde yerini alması bekleniyor.

Classroom Aquatic Sistem Gereksinimleri