Classroom Aquatic
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Sunken Places
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Classroom Aquatic oyununda, ilginç su altı dünyasına adım atın ve yunuslar okulundaki maceranıza başlayın.
Su altında geçen ve bir okul öğrencisi canlandırdığınız Classroom Aquatic oyununda, yunuslarla yarışın ve sınıfın en iyisi olun. Yunuslar okulunda oynuyorsunuz ve bu okuldaki insan öğrenci sadece sizsiniz. Okyanusun tuhaflıklarıyla dolu bu okulda derslere girin ve sınavları en iyi şekilde yapın.
Hiçbir şekilde hazırlanamadığınız döneme girerken çok zorlanacaksınız ve bazı hileler yapmanız gerekecek. Sınıfın zirvesine çıkmak istiyorsanız hile yapmalı, sabotaj yapmalı ve diğer öğrencileri manipüle etmelisiniz. Sınavlarınızda kopya çekmek için, profesörün dikkatini dağıtın ve soruları kolayca yapın.
Classroom Aquatic İndir
Oyunu oynarken yoğun bir şekilde birinci şahıs deneyimi yaşayacaksınız. Ayrıca sanal gerçeklikte de oynayabildiğiniz Classroom Aquatic, aslında tam olarak bir sanal gerçeklik oyunu diyebiliriz.
Siz de Classroom Aquatic indirerek, yunus okulundaki sınavlarınızı geçin ve en iyi öğrenci olun. Sınıf arkadaşlarınızı sabote edin, sınavlarda kopya çekin ve farklı çılgınlıklara imza atın. Oyunun henüz çıkış tarihi belli olmasa da, pek yakında Steam kütüphanesinde yerini alması bekleniyor.
Classroom Aquatic Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: 2Ghz
- Bellek: 2GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB grafik kartı
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Herhangi biri